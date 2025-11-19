【爆笑】薬を飲みたくない3歳→“ウソすぎる言い訳”に5400いいね「かわいい」「大胆かつ豪快」【ママリ】

「知らない人にもらったらだめだから！」と薬を拒否する娘

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、しましまのねこ🐾3y(@ebinoosushi_da)さんの投稿した育児絵日記です。子どもに薬を飲ませるのは一苦労ですよね。しましまのねこさんが3歳の娘さんに薬を飲ませようとすると、大胆な言い訳を始め…？薬を飲ませたい母親と、どうしても飲みたくない娘さん。親子の攻防を描いた育児絵日記が、注目を集めました！

子どもに薬を飲ませるのは一苦労…。小さなうちは粉やゼリータイプの薬で、嫌がられてしまうこともありますよね。錠剤を飲めるようになるまでは、渋い顔をして嫌々飲んでいたのを思い出します。





投稿者・しましまのねこ🐾3y(@ebinoosushi_da)さんが3歳の娘さんに薬を飲ませようとすると、大胆な言い訳をし始めて…？薬を飲ませたい母親と、どうしても飲みたくない娘さん。親子の攻防を描いた、爆笑の育児絵日記がこちら！

©ebinoosushi_da

育児絵日記です🌷



お薬を飲みたくない娘の大胆な言い訳好き

娘さんの「今おもちゃ食べてるからねー」「知らない人にもらったらだめだから！」という大胆な言い訳に、思わず吹き出してしまいました。周囲の大人から学んだのかなあと感じられる言葉に感心です。



この投稿には「あとはお薬対策としてさっきまで全然食べてなかったご飯を急に食べ出したりするよ」「なにがなんでも飲みたくない気持ちが現れてますね😂💕」といったコメントが寄せられていました。親としては困ってしまいますが、後に笑い話になりそう！娘さんの大胆な言い訳に大爆笑の、かわいい絵日記でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）