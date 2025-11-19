卓球「ノジマＴリーグ」の男女１２チームの話題をお届けする「ＴリーグＮＥＷＳ」第４回は、女子の九州カリーナをピックアップ。今月４日、地元・福岡県出身の石田心美（１４）の新加入が決まった。九州が中学生と契約を結ぶのは初めて。昨夏パリ五輪女子シングルス銅メダルで憧れの先輩・早田ひな（２５）＝日本生命＝の背中を追う石田が、初参戦の心境や将来の夢を語った。

九州の次代を担うホープが憧れの舞台に立つ。石田は中学２年でＴリーグ参戦が決まり「いつか出たいなと思っていた。びっくりしたけど、うれしかった」と声を弾ませた。所属クラブ「石田卓球Ｎ＋」の卒業生の早田が出場した試合を観戦したことがあり「小学生の試合と違って、（卓球）台が１台ですごく緊張感があった。まずは１勝できるように頑張りたい」と初々しく語った。

早田らを育てた名コーチで祖父の石田眞行氏の指導を受け、世代別の全日本選手権で３度優勝するなど、早くから注目された。目標とする存在は早田だ。「パリ五輪で左手が（けがで）使えない状態でも最後まで諦めない姿が衝撃的で、もっともっと憧れが強くなった」。小学校時代には早田が帰省した際に一緒に練習する機会もあり、昨夏のパリ五輪後にはメダルを持たせてもらったこともあった。

今季は１９歳以下の世界ツアーに初めて参戦し、６月から１０大会に出場した。北欧での最初の２戦は時差や現地での調整に戸惑ったが、以降は日本から白米を持参し、おにぎりを作り試合前に食べるなど工夫。幅広い戦型の海外選手と試合を重ね、成長につなげた。印象的だったのはモンテネグロでの大会。「犬が外から会場までずっとついてきて」。不思議な体験だったが、その大会で初Ｖ。１５歳以下の世界ランクは７位まで上昇した。

小学５年から福岡・希望が丘高で高校生と一緒に平日５時間、土日は７時間の練習に取り組む。小学２年で全国大会を制した時から掲げる夢は、五輪の金メダル。「できるだけ早く出たい」と目を輝かせた。２３日からは世界ユース選手権（ルーマニア）に出場。全種目メダルの目標を達成し、年内のＴリーグデビューを目指す。（林直史）

◆石田 心美（いしだ・ここみ）２０１１年１１月１９日、福岡・北九州市生まれ。１４歳。４歳で卓球を始め、全日本選手権は小学生以下で２度Ｖ。１４歳以下で２５年に優勝。一般の部では小学６年だった２４年に大学生らを破って１大会３勝。右シェークドライブ型。好きなアニメは「クレヨンしんちゃん」。１５７センチ。