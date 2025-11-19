プライム1スタジオにて「BLACK FRIDAY SALE」が開催！ おすすめのスタチューが最大60%オフに
プライム1スタジオは、セール「BLACK FRIDAY SALE」を11月19日より開催している。セール期間は12月2日17時まで。
本セールでは、同社のスタチューが最大60%オフのセール価格で購入できる内容となっており、セール対象商品には、「『バットマン：アーカム・シティ』ポイズン・アイビー」「『デビルメイクライ5』ダンテ EXカラー リミテッド版」「『バットマン：ハッシュ』バットマン “バットケイブ”Ver ブラック版」「『エイリアン ダークホースコミックス』ローグエイリアンEX版」「『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』エヴァンゲリオン第13号機 DX版」「『呪術廻戦』五条 悟 DX ボーナス版」「『鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST』エドワード & アルフォンス」などがラインナップしている。
「BLACK FRIDAY SALE」セール対象商品（一部抜粋）
BATMAN: ARKHAM CITY and all related characters and elements (C) & (TM) DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: TM & (C) WBEI. (s24)
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
BATMAN and all related characters and elements (C) & (TM) DC Comics. (s21)
TM & (C) Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.
(C) khara
(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
(C)荒川弘／鋼の錬金術師製作委員会