「男やもめに蛆がわく……」【総力特集】この書き出しがすごい！

心を掴む「書き出し」の引力

「なんなんだ、この一文は……」

何気なく手に取った書籍の書き出しにガツンと頭を殴られたような衝撃を受けた経験はありませか？

本の冒頭、読者が最初に触れるその数行は、まさに作品の顔。作者が知恵を絞り、悩み抜き、これ以上ないという覚悟で送り出した渾身の一撃でもあります。

【総力特集】この書き出しがすごい！ は、そんな強烈なインパクトを持つ「書き出し」に注目。日々、言葉と格闘する講談社の編集者たちが、「一瞬で心を掴まれた」「思わず唸った」あるいは「ぶっ飛びすぎて目を疑った」珠玉の書き出しを、熱い推薦コメントとともにお届けします。

第19回の書き出しはこちら

男やもめに蛆がわく……

こちらは遠藤周作氏の『わたしが・棄てた・女』の冒頭の書き出しです。

【わたしが・棄てた・女】大学生の吉岡が二度目のデイトで体を奪ってゴミのように棄てたミツは、無知な田舎娘だった。その後、吉岡は社長令嬢との結婚を決め、孤独で貧乏な生活に耐えながら彼からの連絡を待ち続けるミツは冷酷な運命に弄ばれていく。たった一人の女の生き方が読む人すべてに本物の愛を問いかける遠藤文学の傑作。

《推薦コメント》

古い諺を冒頭に据え、死や腐敗のイメージで人間の業を直撃。不穏な響きが倫理と欲望の物語を予感させ、読み手に強烈な不快と興味を、同時に抱かせる。タイトルの「わたし」「棄てた」「女」との呼応も抜群。（編集カ）

唯一無二の「書き出し」の世界。この一文から始まる「続き」が気になったら、ぜひ本書を読み進めてみてください！

「俺は今、木製の机の前に座ってこれ書いてる。」【総力特集】この書き出しがすごい！