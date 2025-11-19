廃タイヤや植物からタイヤを生み出す

ジャパンモビリティショー（JMS）2025に行ったら、靴底がトレッド剥離してしまったサイトウです。

幸い、カーカスが出て歩行困難になってしまったわけではなく、2層トレッドの1枚目が剥がれただけだったので、何とか歩行可能で、大事には至らず無事レポートも書くこともできました。



JMS2025のブリヂストンのブースにて。完成品だけでなく、こうした技術説明を聞けるのもショーの楽しみ。 斎藤聡

さて、JMSのタイヤブースはすでにレポートしている（編集部注：【ダンロップ/ブリヂストン/横浜ゴム】最先端技術満載の取り組みをリアルに実感！タイヤ3社の出展内容をチェック #JMS2025）のですが、改めて振り返ってみたいと思います。

ボクが特に興味深かったのは、各メーカーともゴムの材料となる石油由来の合成ゴムを、廃タイヤ（ブリヂストン）や植物（住友ゴム、横浜ゴム）から作っている部分でした。

文字通り、石油依存の材料を他のもので代替しようというアプローチです。

脱石油依存のタイヤは、じつは2013年にダンロップ（住友ゴム）がエナセーブ100を市販化しています。

タイヤのゴムの主要材料はブタジエンラバー（BR）、スチレンブタジエンラバー（SBR）、ナチュラルラバー（NR）です。

住友ゴムは、このうち天然ゴムと独自の天然ゴム改質技術を用いた改質天然ゴムを使ってタイヤを作ったのです。もちろんタイヤケース（骨格材）や補強材、添加剤も100％天然資源でした。

今考えてもすごい内容のタイヤだったのですが、当時は脚光を浴びるというほど注目されませんでした。ちょっと時代が早すぎたのかもしれません。

タイヤのゴムの材料、『ブタジエン』

今年のJMSのタイヤブースでは『再生』がひとつのテーマで、各メーカーとも再生カーボンブラックも展示されていましたが、ボクが興味をひかれたのはブリヂストンと横浜ゴムに展示されていた『ブタジエン』です。ブタジエンはタイヤのゴムの材料です。

展示されていたのは、ポリマーと呼ばれる樹脂のような塊でした。でも、たぶんブリヂストンも横浜ゴムもポリマーを作れることを示したかったわけではなく、ブリヂストンならタイヤ由来のリサイクルオイル（ナフサ等）の精製、横浜ゴムであれば、未利用バイオマスからエタノール精製に成功したことと、別ルートで未利用バイオマス材料から植物原料からのバイオブタジエン、イソブレンの製造技術を開発したことが重要だったのだと思います。



こちらはJMS2025の横浜ゴムのブース。一番下とその右に『ブタジエン』の説明があります。 斎藤聡

ブリヂストン（とENEOS）は、廃タイヤからナフサの精製に成功しました。このナフサを石油コンビナートのナフサクラッカーと呼ばれる熱分解装置に投入すると、エチレン、プロピレンとともにブタジエンが生成されます。これに溶液重合という方法を使うことで、JMSのブースで展示されていたブタジエンの塊（ポリブタジエン）が出来上がるわけです。

展示では触れていませんでしたが、合成ゴムのもうひとつの材料であるスチレン・ブタジエンゴム(SBR)もナフサから作り出すことができます。

ナフサクラッカーにより生成されたエチレンに、同じくナフサから得られるベンゼンを原料として合成すると、スチレンモノマーが合成され、ブタジエンモノマーと共重合(2種類以上のモノマーを混ぜ、ひとつのポリマーを合成する化学反応)させることで、スチレンブタジエンを製造することができます。

これにゴムの木から取れる生ゴム(ナチュラルラバー＝NR)を組み合わせれば、また新しいタイヤが作れるというわけです。

JMSのレポートの所でも触れましたが、このタイヤ再製造過程の凄いところは、不可逆性の製品であるタイヤから、タイヤの原料を再び作れるという言う道筋を作ってしまったところにあります。

製品化は早くても2030年以降だけれど

一方、横浜ゴムは、同社と日本ゼオンが共同で行う、サトウキビを取った後の残材やトウモロコシの皮、枯葉、木片、竹皮、甜葉、イネなどを使った研究について発表。

ルートはふたつあり、ひとつは代謝工学とか剛性生物学といった最先端のバイオテクノロジーを使ったもので、植物由来の唐を主な原料として使います。



2015年コンチネンタルのコンチスポーツコンタクト6のドイツ試乗会のときのプレゼン写真。 斎藤聡

遺伝子組み換えを使って微生物（大腸菌や酵母など）の代謝経路を人工的に改変し、細胞内の酵素の働きによってブタジエンやイソプレンなどのモノマーを生成します。これをガスとして回収・精製します。

もうひとつのルートは、糖化→発酵→蒸留によりエタノールを製造し、このバイオエタノールを、高性能触媒を使って直接変換させる方法です。

2分子のエタノールを反応させブタジエンと水と水素を精製する方法で、

2CH3CH2OH→触媒→CH2＝CH-CH2＋H2O＋H2

になります。

技術的には、後者のバイオエタノールからブタジエンを作る方法が（比較的）容易で、主力となっているようです。

ブリヂストンの精密熱分解によるケミカルリサイクルも、横浜ゴムのバイオマス由来のタイヤ製造も、まずはブタジエンの製造が柱になっているようです。

SBRの生成にはリサイクル原料としてスチレンとブタジエンの回収、精製が必要になるため、現段階では工程がシンプルで、高効率なブタジエンの製造に力を入れているということなのでしょう。

また、横浜ゴムのバイオマスからのブタジエン製造を見ても、エタノールからの触媒技術は、微生物発酵法よりも既存の石油化学プロセスに近いため、量産化技術の確立が速いことが理由と考えられます。

ちなみにブリヂストンでは2025年までに岐阜関工場敷地内に実証プラントの建設を決定しており、2030年までに量産を想定した大規模実証試験を目指しているとのことです。

また、横浜ゴムでも、2030年までの技術を確立し2034年の事業化を目指すとしています。

実際の製品に反映されるまでにはさらに時間がかかると思いますが、タイヤのCO2削減の研究はこんなふうに進められているというのを知ることができたJMSでした。

ちなみにトレッド剥離したジョギングシューズですが、材料はタイヤと同じくSBRとBR、IR（イソプレン）が配合されているんですね。で、次のジョギングシューズを探していたら、アウターソールに『コンチネンタルラバー』なんて名前のゴムが使われているものが。タイヤのコンチネンタル社との共同開発で作られたアウターソールみたいです。

そういえばだいぶ前ですけど、コンチネンタルの試乗会に行ったときに、アディダスと共同開発でスポーツシューズのアウターソールをやっている、なんて説明をしていたような……。次はそれを探してみようか。