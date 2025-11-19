B′z『FYOP』、「合算アルバム」自身通算3作目の1位 2位Snow Man『音故知新』は2週連続TOP3入り【オリコンランキング】
B'zの最新アルバム『FYOP』が、19日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」で1位を獲得した。
【画像】B'zニューアルバム『FYOP』＜CD+メタルスマートフォンスピーカー＞
週間ポイントは、前作『FRIENDS III』（2021年12月20日付）の週間13.2万PT（132,263PT）を上回る17.9万PT（178,523PT）を記録。2018年12月24日付よりスタートした同ランキングにおいて、自身通算3作目の1位獲得となった。
本作は、同日付の最新「オリコン週間アルバムランキング」でも、初週売上17.9万枚で1位に初登場し、自身が歴代1位の記録を持つ「アルバム通算1位獲得作品数」【※1】を自己更新。オリコン週間音楽ランキングで2冠【※2】となった。
【※1】「アルバム通算1位獲得作品数」記録 TOP3 ※2025年11月24日付現在
1位：B'z（32作）、2位：松任谷由実（25作）、3位：DOMOTO（21作）
【※2】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
続く2位には、Snow Man『音故知新』が2週連続TOP3入り。前週11月17日付で週間ポイント103.1万PT（1,031,312PT）を記録し、自身通算4作目となる週間でのミリオンポイントを達成。最新11月24日付で週間4.6万PT（46,061PT）を獲得し、累積ポイントは107.7万PT（1,077,373PT）となった。
そのほか、同日付「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で1位を獲得したアンジュルム『Keep Your Smile！』が、合算アルバム4位にランクインした。
PT＝ポイント。
今年度は「2024年12月23日付」よりスタート。
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月24日付：集計期間:2025年11月10日〜16日）＞
