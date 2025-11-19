タレントの紗栄子（38）が18日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。息子の過去の失敗について語った。

17歳と15歳の2児の母でタレントやモデル、実業家などさまざまな顔を持つ紗栄子。MCの藤本美貴から「小学生くらいの時にゲームの課金をめちゃくちゃしまくって凄い請求がきたんですよね？」と質問される場面があった。

「そうなんですよ」と肯定すると「私のカードに紐付いてたんでど、私が気づかなくて」と紗栄子自身も知らぬ間の出来事だったと回顧。「より課金が加速して」カード会社からの連絡で発覚し「ハッキングかもしれない」と当初は驚いたという。

調べの結果「息子の名前が入ったアドレス」からの請求だった事がわかり「話したら本人たちで」と苦笑い。「とにかくこの金額を稼ぐには、何日間ママは働かなくちゃいけない。ママだけじゃ足りないから、リタイアしたじいじとばあばの手も借りて…昼稼がないといけない。あんたたち昼何すんの？って言ったら“おうちのお手伝いします”って言って、そんなんで返せる額なわけ？」と叱ったことを明かした。