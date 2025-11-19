斉藤祥太、2歳長女＆0歳長男との“顔出し”親子ショット添え誕生日を報告「あの紺野翼が40歳!!感慨深い」「とっても幸せそうな写真」 25年前の昼ドラ『キッズ・ウォー』シリーズ出演で話題
俳優の斉藤祥太が18日、自身のインスタグラムを更新。長女（2）と長男（0）との“顔出し”親子3ショットを添え、40歳の誕生日を迎えたことを報告した。
【写真】「あの紺野翼が40歳!!感慨深い」2歳長女＆0歳長男との“顔出し”親子3ショットを公開した斉藤祥太
斉藤は「こんばんは。最近は早寝早起きの毎日で昨日も10時過ぎには寝落ちしてました。2025年11月18日 今日40歳になりました！40代突入です。パパレベルアップ出来るように楽しんでいけたらと思っています。40歳よろしくお願いします」とつづり、「#慶太もおめでとう」と双子の弟・慶太の誕生日も祝った。
この投稿にファンからは「キッズ・ウォーからみてるけど40歳とは思えない若さ」「祥太くん誕生日おめでとうございます カワイイお子ちゃん2人と、とっても幸せそうな写真だね」「いつも素敵な笑顔ありがとうございます！キッズウォーまた見てます 大好きです」「お子ちゃまたちほんとにかわよい」「あの紺野翼が40歳!!感慨深いです」などのコメントが寄せられている。
斉藤は2000年〜2003年に昼ドラ『キッズ・ウォー』シリーズで井上真央演じる茜の相手役・紺野翼を演じたことで注目を集め、その後はドラマ『3年B組 金八先生』（2002年）、ドラマ『ホットマン』（2003年）、映画『タッチ』（2005年）、映画『恋する弁当男子』（2011年）などに出演。21年の秋頃に結婚したことを発表し、23年7月に第1子となる長女誕生、25年の初め頃に第2子となる長男が誕生したことを報告していた。
