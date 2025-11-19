¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ö½µ1ÅÐÈÄ¡ÄÀèÈ¯¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î»î¹ç¤ÇÅê¤²¤Æ¡×¡¡º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤òÌÀ¸À
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤¬19Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¸³èÁí¹ç´ë¶È¡ÖÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡×¤Î¿·CMÀ©ºîÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê24¡Ë¤ÎÍèµ¨µ¯ÍÑË¡¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥í¥¦¥¤Ï¡ÈÀèÈ¯Åê¼ê¡É¤À¡£Íèµ¨¤ÏÀèÈ¯¤È¤·¤ÆÌá¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¡£Èà¤Ë¤·¤Ã¤«¤êµÙÍÜ¤òÍ¿¤¨¡¢½µ1ÅÐÈÄ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£·ò¹¯¤òÊÝ¤Á¡¢ÎÏ¶¯¤¤Åêµå¤ò¤·¤Æ¡¢ÀèÈ¯¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î»î¹ç¤ÇÅê¤²¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ïº£µ¨¡¢Åìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥«¥Ö¥¹¤È¤Î³«Ëë2ÀïÌÜ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÅÐÈÄ7»î¹çÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿5·î3Æü¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤Ç5²ó3¼ºÅÀ¤ÇÂÔË¾¤Î½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£¤¿¤À¡¢Æ±·î13Æü¤Ë±¦¸ª¤Î¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤ÇÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¡£Ìó4¥«·î´Ö¤ÎÄ¹´üÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¸å¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤¬ÉÔ°ÂÄê¤À¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤â¤¢¤ê¡¢µß±ç¤ËÇÛÃÖÅ¾´¹¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ï10»î¹ç¤Ç1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4¡¦46¤À¤Ã¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ç3¥¤¥Ë¥ó¥°´°Á´µß±ç¤È¹¥¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡È¿·¼é¸î¿À¡É¤È¤·¤Æ9»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢3¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨0¡¦84¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏABEMA¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼´ë²è¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡×¤Çº´¡¹ÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍèÇ¯¤ÏÀèÈ¯¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¡£ÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡Ö¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦Îý½¬¤¬É¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï3¤Ä¤Îµå¼ï¤¬É¬Í×¡£¤â¤¦°ì¤ÄÊÑ²½µå¤¬É¬Í×¤À¡£Èà¤Ë¤Ï¡ÊÄ¾µå¤È¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Î¡Ë2µå¼ï¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÀèÈ¯Éüµ¢¤Î¤¿¤á¤Î²ÝÂê¤â¶ñÂÎÅª¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£