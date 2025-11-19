日本最大の風俗スカウトグループ「ナチュラル」のメンバーら3人が、仲間を車の中に監禁したなどとして警視庁に逮捕されました。薬物などへの関与を禁止する、グループ内の規約をめぐるトラブルがあったとみられています。

逮捕監禁などの疑いで逮捕されたのは、スカウトグループ「ナチュラル」の山阪恵斗容疑者（26）ら3人です。

山阪容疑者らは今年6月中旬、当時メンバーの男性（26）に「なんで連絡ばっくれてるんだよ」「携帯電話を出せ」と脅迫し、車内に監禁した疑いなどがもたれています。

警視庁によりますと、ナチュラルがメンバー向けに定めた規約では薬物や特殊詐欺への関与を禁止していて、山阪容疑者らは男性が規約に違反したとみて犯行に及んだということです。

ナチュラルはグループ内に逮捕者が出ることで警察にスマホが押収され、グループが開発した独自のアプリなどが解析されるのを防ぐため、規約を設けていたとみられています。

警視庁は3人の認否を明らかにしていません。