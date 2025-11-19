タレントの村重杏奈さんが自身のインスタグラムを更新。カルティエの高級腕時計を購入したことを明かしました。



【写真を見る】【 村重杏奈 】 カルティエの高級腕時計を購入 「心臓の音が聞こえるくらいドキドキしましたが一目惚れしたタンクをゲットしました！！」



村重さんは今年を振り返り、「2025年は目標にしてた事が達成できたり、新しいジャンルのお仕事に挑戦させてもらえたり、、、」「自分の人生の中でかなり記憶に残りそうな一年となりました！」と投稿。





続けて、「そんな2025年この先絶対忘れるな！という事で これだ！！と思ったものを買ってやる！と意気込んで！ cartier に入店！」と、今年頑張った自分への記念に、高級ブランド・カルティエの店内に入ったことを明かしました。





村重さんは、「心臓の音が聞こえるくらいドキドキしましたが一目惚れしたタンクをゲットしました！！」と綴り、購入した金色に輝くカルティエの腕時計『タンク』の画像を投稿しました。





村重さんは、購入金額について、「イメトレしてた金額の倍くらいあったので ひっくり返りそうになりましたが 頭の中でいろんな言い訳をして解決したのでもうOK」と、想像の倍くらいの高額であったことを明かしています。





そして、「さ！！今年も残り1ヶ月とちょっと！ラストスパート！気合い入れていきましょー！！」と、年末の仕事への意欲を示し締めくくりました。





この投稿をみた人たちからは「すご〜い」「1年間頑張ったご褒美」「自分へのご褒美は大事だよね」「私も仕事頑張ろうと思える」といった反響が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】