新潟県の東京電力柏崎刈羽原子力発電所の再稼働について、花角英世知事が容認する意向を関係者に伝えていたことがわかった。

近く最終的な判断を表明する。１２月２日開会の県議会に関連補正予算案を提出し、可決されれば国に判断を伝える。再稼働に必要な「地元同意」の手続きが完了する。

複数の関係者への取材でわかった。再稼働を巡っては、立地自治体の柏崎市と刈羽村はおおむね容認の姿勢を示しており、知事の判断が焦点になっていた。再稼働すれば、２０１１年の福島第一原発事故以来、東電の原発では初めてとなる。

関係者によると、知事は今月中旬、県議会関係者らに２１日にも容認を表明する考えを示した。知事は１９日の定例記者会見で「近いうちに結論を出して話したい」と述べ、「判断前に見たり聞いたりしておいた方が良いと思っていたものは、もうありません」とも語った。

柏崎刈羽原発は１２年３月以降、１〜７号機の全基が運転停止している。国と東電は６、７号機の再稼働を目指しており、６号機は先月２８日に再稼働の技術的な準備が整った。

地元理解を促進するため、国は事故時の避難に使う道路の整備にかかる１０００億円超の費用を全額負担する方針を打ち出している。東電は７基が集中して立地することに対する住民の不安を踏まえ、１、２号機の廃炉検討方針や、１０００億円規模の資金拠出計画を県側に提示していた。

県は住民の意向を見極めるため、▽県内の全３０市町村長との意見交換▽公募の県民らによる公聴会▽延べ約２万人を対象にした県民意識調査――を実施した。

全県を対象にした調査では容認５０％、反対４７％と賛否が拮抗（きっこう）したが、柏崎市と刈羽村で容認の割合は比較的高かった。若年層で理解が進んでいることに加え、東日本の電力需要の高まりや原発が脱炭素に貢献できることなども踏まえ、知事は判断するとみられる。