¡¡·ÈÂÓÅÅÏÃ²ñ¼Ò¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÉÔÀµ¥í¥°¥¤¥ó¤·ÄÌ¿®²óÀþ¤ò·ÀÌó¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°¦ÃÎ¸©·Ù¤Ï19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤ÈÅÅ»Ò·×»»µ¡»ÈÍÑº¾µ½¤Îµ¿¤¤¤Ç°¦É²¸©¿·µïÉÍ»Ô¤Î¹â¹»À¸¡Ê18¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£ÂÐ²Á¤ò»ÙÊ§¤¤¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¾ðÊó¤òÉÔÀµ¤ËÆþ¼ê¤·¤¿¤È¤·¤Æ³äÉêÈÎÇäË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¿ÀÆàÀî¸©Ê¿ÄÍ»Ô¤Î¹â¹»À¸¡Ê17¡Ë¤âÂáÊá¤·¤¿¡£¸©·Ù¤Ï²óÀþ¤¬¿ÀÆàÀî¤Î¹â¹»À¸¤òÄÌ¤¸¤ÆÈÈºáÁÈ¿¥¤ËÅ¾Çä¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°¦É²¤Î¹â¹»À¸¤ÎÂáÊáÍÆµ¿¤Ï6·î¡¢7¿ÍÊ¬¤ÎID¤È¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÇÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤·²óÀþ·ÀÌó¤·¤¿µ¿¤¤¡£¿ÀÆàÀî¤Î¹â¹»À¸¤ÎÂáÊáÍÆµ¿¤Ï2·î¡¢ÈÈºáÁÈ¿¥¤«¤éÂè»°¼ÔÌ¾µÁ¤Î¥¯¥ì¥«¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤·¡¢ÂÐ²Á¤ÎÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼1500±ßÁêÅö¤òÁ÷¶â¤·¤¿µ¿¤¤¡£