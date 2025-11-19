19日朝、秋田市千秋矢留町や大町など市の中心部で相次いでクマが目撃されました。



敷地内でクマが確認された令和高校は臨時休校となっています。



市街地をゆっくりと歩く1頭のクマ。



19日午前7時半ごろ、秋田中央警察署のすぐそば、旭川にかかる一丁目橋のたもとで防犯カメラがとらえました。



人や車を警戒する様子は見られず、その後、通称竿燈大通り方向へと移動していきました。



秋田中央警察署の調べによりますと、19日午前7時半ごろ、この付近を歩くクマ1頭を40代の男性警察官が警察署の敷地内から目撃しました。





クマは体長約1メートルでした。防犯カメラを設置していた店では。店主「いやーびっくりしました、こう話は聞いてたのでまさか、千秋公園とかはねああいうところらへんでは出てたのは聞いてたので」記者「このあたりのって影響ってどうですか？」店主「そうですね、影響今後するかもしれないですね、もう店の近くで出ちゃうと」その直前には千秋公園や千秋矢留町でも複数の目撃情報があり、敷地内でクマの姿が確認された令和高校は臨時休校の措置をとりました。秋田市によりますと、今のところ千秋公園の立ち入り規制を行う予定はありません。県のツキノワグマ等情報マップシステムクマダスによりますと、19日朝は秋田市大町の日銀秋田支店周辺でもクマが目撃されたほか、午前10時すぎには保戸野地区で目撃されています。