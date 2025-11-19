高速道路の標識をモチーフにしたマグネットがSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】高速道路の標識をモチーフにしたマグネット。どれを買おうか悩みます

「首都高グッズ拡充中・・・🏋️‍♀️」と件のマグネットを紹介したのは首都高速道路株式会社のX公式アカウント（@ShutokoOfficial）。



「新宿線4」「湾岸線B」「首都高速 大黒ふ頭入り口」…首都高でお馴染みのあの標識がなんとマグネットに…。首都高ファンからインバウンド客まで、多くの心をつかみそうなこのマグネットについて、商品を開発した首都高リテイル株式会社の担当者にお話を聞いた。



−−このグッズの開発経緯を。



担当者：海外ではご当地のオリジナルマグネットがお土産の定番品でコレクターもいるという話を耳にして、当社でも作ってみようということになりました。せっかく当社で作るなら、高速道路の標識をモチーフにすれば首都高をより知っていただくいい機会にもなるかと思い、案内標識や構造物のマグネットを制作しました。



−−反響はいかがでしょうか？



担当者：特にPA（パーキング・エリア）の案内標識をモチーフとしたシリーズの売れ行きが好調です。



−−投稿に大きな反響がありました。



担当者：これほど反響をいただけると思っておらず、驚きました。たくさんの方に注目していただき大変ありがたいです。マグネットは川口ハイウェイオアシス、大黒、平和島上、市川、代々木、八潮の全6PAで販売しているので足を運んでいただければうれしいです。



◇ ◇



SNSユーザー達から



「ルートマーク全路線作って欲しい！と言うか首都高上に設置してある看板みんな商品化してほしいです！」

「静かにってやつが欲しいな」

「鉄道マニアはいるから高速道路マニアもきっといる 早速、SOLD OUTとか？知らんけど」



など数々の熱いの声が寄せられた今回の投稿。ご興味ある方はぜひ首都高PAで手に取っていただきたい。



なお、首都高速道路株式会社と首都高速道路サービス株式会社はテイクアウト用にオリジナルコーヒー「SHUTO COFFEE（しゅとコーヒー）」を開発。



2025年4月から平和島上、市川、八潮の3PAで販売している。これらのPA以外でも川口ハイウェイオアシス、大黒、代々木ではドリップバッグがお持ち帰りやプレゼント用として販売されているので要チェックだ。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）