飼い主の手に一斉に乗ってくるカエルたちの動画が、人に慣れすぎていると話題だ。



【動画】わらわらと…手乗りカエルがかわいい

カエルたちが暮らす飼育ケースの前に飼い主が手のひらを差し出すと、モチモチつやつやのカエルたちが大集合！慌てた様子で4匹も集まり、飼い主の手のひらに必死によじのぼっている。中には落ちそうなところ必死に手にしがみついているカエルも。カエルと飼い主の絆が分かる動画は2.3万いいねを獲得。大きな反響を集めた。投稿主である、ぴよ@カエルと暮らす（@PIYO_KAERU）さんに話を聞いた。



ーいつでも手を出すと乗ってきくれるんですか？



ぴよ：ごはんの時間に撮影したので、ごはんだ！とわらわら乗ってきてくれています。



ー手いっぱいに乗ると重そうですね。



ぴよ：体長は15センチくらいで、体重はだいたい30〜50g程。でもこれだけ手に乗るとズシッとします（笑）。色が違う子たちもみんなイエアメガエルという種類です。



ーごはんについて



ぴよ：普段はレオパゲルという人工餌をあげているのですが、みんな人に慣れてるので手からごはんを食べてくれます。



ー慣れてもらうコツは？



ぴよ：ごはんの時間以外は極力構わないようにするのが大切。人間がくる＝ごはん、だと思ってもらえると慣れてくれやすいです。慣れてない間はやはり警戒して表情が強ばっているのですが、慣れるにつれて表情も少しずつ変わってきて、目もキラキラしてきます。



ー信頼されているんだなぁとよく分かる動画でした。



ぴよ：やっぱりうれしいです。あと、今日もみんな食欲があって元気だなという健康状態も把握できるので安心できますね。



◇ ◇



SNSでは「以外と全員デカくてビックリ」「手乗りカエル初めてみた」「懐いてくれると可愛く見える」「宝石みたいに綺麗」「一匹しがみついてて可愛い」などの反響が集まった。人に懐き安心して暮らせることが分かったカエルは目の輝きも違うとは驚きだ。愛情をたっぷり受けて暮らすカエルたちの様子は、ぴよさんのSNSなどで見ることができる。今後の暮らしにも注目だ。



（まいどなニュース特約・米田 ゆきほ）