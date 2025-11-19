現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

＜見続けてきて良かった…＞黒幕・治済打倒に向けて集結したまさかのメンバーに視聴者大興奮！

11月16日放送の第44回「空飛ぶ源内」にて、誰かの後を急ぎ追った長谷川平蔵宣以。

同回内で、具体的にその人物が誰だったかは明かされませんでしたが、実は意外な場所にそのヒントがあったようで、早速SNSなどには目ざとく見つけた方からの書き込みが…。

＊以下第44回のネタバレを含みます。

＜第44回のあらすじ＞

蔦重の前に「耕書堂で本を書かせて欲しい」と駿府生まれの貞一（井上芳雄さん）と名乗る男が現れる。

貞一は源内（安田顕さん）が作ったという相良凧を持っていて、源内が生きているのではと考え始める蔦重。

その後、玄白（山中聡さん）や南畝（桐谷健太さん）、重政（橋本淳さん）らと会い、源内の謎を追い続けることに。

一方、歌麿（染谷将太さん）は吉原で、本屋に対して「派手に遊んだ順に仕事を受ける」と豪語し、座敷で紙花をばらまき…。

言葉を濁した平蔵

市中にて源内と同じ文様の羽織を着た人物を見かけ、その後を追った蔦重。その途中で偶然、火付盗賊改方・長谷川平蔵宣以とぶつかります。



蔦重から何の用かたずねられ、「ああ…ちょいとな」と口を濁した平蔵。

その後、二八そばの屋台に向かうと、蕎麦を食べながら店主を装った磯八、そして客を装う仙太と情報交換を行います。

なお二人は、第一話で平蔵が吉原に現れた際、既に引き連れていた手下でした。

おい…嘘だろ？

特にこれという情報もなく、仙太から「その大奥にいた大崎とかいう女、ほんとに芝居町にいんですか？ 影も形も見当たりませんぜ」とたずねられた平蔵。

「しかし、今はそれしか手がかりがないからなぁ」とこたえながら、周囲を見渡します。

するとその近くを横切る、笠を被った人物に目を留めた平蔵。

「おい…嘘だろ？」と言葉を漏らすと、手にしていた蕎麦を屋台に戻し、慌ててその後を追っていきます。

丼を受け取った磯八は平蔵を見送ると、残った蕎麦をそのまますするのでした。

視聴者の反応

手下を使い、芝居町にて誰かを追っていた平蔵。ドラマを最後まで見ると、元老中の松平定信からの命で、十一代将軍・家斉の乳母である大崎を追っていたことが判明します。

しかし、この場面で平蔵が追跡した人物は明らかに男性。その正体が誰だったのか、同回内では明かされないままでしたが、意外なところで気づいた視聴者が。

それを踏まえて、この場面についてSNSでは「クレジットに一橋治済（生田斗真）の名前があるのに、なぜか未登場と思ったけど、これはつまり…！？」「治済が登場しているはずなのに顔が出ないし台詞がなくて、もしや21分あたりでべらぼう平蔵が、おい…嘘だろ？と言った時にボヤけて映っていた侍？」「やたらと街中に出てくる黒幕・治済を、どさくさに紛れてこのままお縄にする作戦なのでは（笑）」「懐かしのメンツ。今や潜入捜査も板に付き出来る手下に」「平蔵が蕎麦屋とか！！完全に鬼平リスペクトやん」「長谷川平蔵が長谷川平蔵しててかっこよかった」といった声がみられていました。

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。