【同居なのに町内会費は2軒分！？】嫁イビリなし！円満アピールした私たち＜第18話＞#4コマ母道場
何にお金を優先して使うかは、人それぞれです。各家庭が納得した上であれば、どのような使い方をしても問題はないと思いますが……。今回の主人公は、義実家で二世帯同居をはじめたカリンさんです。義母から求められるお金の使い道に、どうも納得がいかない様子です。もし義理の家族と価値観が合わなかった場合、あなたならどうしますか？
第18話 町内会の集まりへ
【編集部コメント】
同居解消をめぐって流れた良くない噂を打ち消すために、行動を起こすことにしたカリンさん。まずは義実家の町内会の集まりに、お土産を持って顔を出しました。カリンさんが顔を出して明るく振る舞ったことで、「嫁いびり」なんて存在していないことがご近所の人も分かったのではないでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
