¿ÍÀ¸½é¤Î±Ñ¸ì¥¹¥Ô¡¼¥Á¤«¤é°ìÌë¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Á¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¡¡»³²¼ÈþÌ´Í¤Î¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤âºÇ½ªÀï
¡ãCME¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¡¡»öÁ°¾ðÊó¡þ18Æü¡þ¥Æ¥£¥Ö¥í¥óGC¡Ê¥Õ¥í¥ê¥À½£¡Ë¡þ6734¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¿ÍÀ¸½é¤Î±Ñ¸ì¥¹¥Ô¡¼¥Á¤«¤é¤ï¤º¤«12»þ´Ö¸å¡£»³²¼ÈþÌ´Í¤Î»Ñ¤Ï¥³¡¼¥¹¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£Á´ÂÎ¥È¥Ã¥×¤ÎÄ«7»þ¤«¤é18¥Û¡¼¥ë¤Î¥×¥í¥¢¥Þ¤ò¥é¥¦¥ó¥É¡£¥«¡¼¥È»ÈÍÑ¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤Ï¼«¤é¤ÎÂ¤ÇÊâ¤¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤É½¾ð¡¢¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ç¥³¡¼¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£
¡Ú¥Õ¥©¥È½¸¡ÛÇ¯´Ö¥¢¥ï¡¼¥É¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡ª
Á°Ìë¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤ÊÖ¤¹¤È¡¢ËË¤Ï´Ë¤à¡£ÊÆÇ¯´ÖÉ½¾´¼°¤Î¡Ø¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹LPGA¥¢¥ï¡¼¥É¡Ù¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¥ë¡¼¥¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡Ê¿·¿Í¾Þ¡Ë¼õ¾Þ¡¢¡ÖAIG½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¡ÊÁ´±Ñ¡Ë¤Ç¤Î¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤òÉ½¾´¤µ¤ì¤¿¡£Ì¾ÍÀ¤¢¤ë¾Þ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼Â´¶¤Ï¡È¥°¥ê¡¼¥ó¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡É¤òÊâ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Õ¤Ä¤Õ¤Ä¤ÈÍ¯¤¤¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤½¤Î¾ì¤ËÎ©¤Æ¤ÆÉ½¾´¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤éËÜÅö¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎòÂå¤Î¤¹¤´¤¤Êý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢¡Ê¥¢¥Ë¥«¡¦¡Ë¥½¥ì¥ó¥¹¥¿¥à¤µ¤ó¤â¤¤¤Æ¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬°ã¤¦¤Ê¤È¤â´¶¤¸¤¿¡£¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤â´èÄ¥¤í¤¦¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×Çï¼ê³åºÓ¤òÍá¤Ó¤¿¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¡£¡Ö¡È¥Ó¥Õ¥©¥¢¥ß¡¼¡É¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¯¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤à¤·¤í¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¶ÛÄ¥¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤¶¡¢¤¢¤½¤³¤ËÎ©¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¡ÊÆ¬¡Ë¿¿¤ÃÇò¡£¤Ç¤â»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â¾¯¤·ÏÃ¤»¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¡£¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤ò°Åµ¤Ë½¼¤Æ¤Æ¡¢ÂÓÆ±¤¹¤ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÁê¼ê¤Ë·«¤êÊÖ¤·Îý½¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥³¡¼¥¹³°¤Ç¤â¡ÈÎý½¬¤ÎÃî¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¤³¤ó¤Ê²Ú¡¹¤·¤¤¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤â¡¢»Ä¤¹¤Ï¤¢¤È1»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯12·î¤ÎQ¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÊÆºÇ½ªÍ½Áª²ñ¡Ë¤ò¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤·¤ÆÊâ¤ß»Ï¤á¤¿2025Ç¯¡£¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤Æ¡¢¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç½éÀï¤«¤éÄ©¤ó¤À¡£¥á¥¸¥ã¡¼Âç²ñ¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¡¢1¾¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢·ë²Ì¡¢¾¡¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿°ã¤¦¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£ºÇ½ªÀï¤ÎÍ¥¾¡¾Þ¶â¤Ï400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó6²¯2200Ëü±ß¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï»³²¼¤¬1Ç¯¤Ç²Ô¤¤¤À348Ëü1138¥É¥ë¤ò¾å²ó¤ë³Û¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤¿1Ç¯¡£ºÇ¸å¤Ë¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¤Õ¤¿¤Ä¡Ä¤È¡¢±É¤¨¤¢¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡¦³Þ°æ¤¢¤«¤ê¡Ë
¡Ú¥Õ¥©¥È½¸¡ÛÇ¯´Ö¥¢¥ï¡¼¥É¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡ª
