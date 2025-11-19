スコッティ・キャメロン、2４代目の『マイガール』を発表！今作は“ピンク＆パール”がテーマ
スコッティ・キャメロンが、数量限定の24代目『2025マイガール』を公開。「今年の限定モデル、スコッティ・キャメロン『My Girl “Pink & Pearls”』パターが登場。プロトタイプ仕様の34インチPhantom 5 デザインを採用し、思わず見惚れるような美しさと、精密なミルドによる卓越したパフォーマンスがひとつになった、まさに芸術的な一本です。11月21日より、一部のタイトリスト製品販売店にて発売いたします」と、アクシネットジャパンインク広報。
【画像】美し過ぎる！ピンク＆パールの『My Girl』のディテール
「レッドカーペットに初登場するハリウッドスターのように、今年の限定リリースとなるマイガール“ピンク＆パール”は、息をのむほど美しいパターが精密に加工された傑作にもなり得ることを示す34インチのファントム5プロトタイプデザインを導入します。ピンク＆パールズをテーマに、スコッティの24作目となるこの特別なモデルは、303ステンレス鋼と航空機用6061アルミニウムを一体成型したコンパクトなマレット。他に類を見ない見事な逸品です」（米国スコッティ・キャメロン）
SNSでも動画や画像を公開し「11月21日（金）より、一部のタイトリストゴルフショップにて限定数発売いたします」と紹介する同社。これには、世界中のキャメロンマニアが早速、下記のように反応している。 「スコッティへの忠誠心と献身次第で、一つもらえるかな？ だって、私は100%そのクラブに入るから」「?????????」「ああああ、私のスコッティ」「?????」「これを取り扱っている英国の小売店のリストはありますか?」「大好きです！！！」「チェリーボムの代わりにネジをつけて顔に差し込むのがカッコいい！細部までこだわって作られてる?」 その遊び心と自由な発想で、どんなものもパターデザインに活かしてしまう、スコッティ・キャメロン。来年はどんな『マイガール』が生まれるか、今から楽しみなファンも多いだろう。
