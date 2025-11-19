日米通算200勝投手の田中将大が妻・里田まい、ももクロ・玉井詩織とゴルフ 「笑いが絶えないラウンドでした」
日米通算200勝投手の田中将大が自身のインスタグラムを更新。「妻としおりんとゴルフ 笑いが絶えないラウンドでした」と嬉しそうに投稿した。
【写真】「そしてマー君はデカい!!」ファンも驚かせた3ショット【本人のInstagramより】
公開した写真では大きな田中に寄り添うように妻の里田まいが立ち、向かって右には「ももいろクローバーZ」の玉井詩織。3人は笑顔でカメラにサムズアップをしている。田中は駒大苫小牧高校のエースとして甲子園を沸かせた後、2006年のドラフトで4球団が競合する中、東北楽天イーグルスに入団。13年には24連勝と言う快記録を達成し、球団を初の日本一に導いた。14年からはニューヨーク・ヤンキースに移籍。7年間で78勝を挙げた。その後、楽天に復帰。現在は読売ジャイアンツに在籍し、今年、日米通算200勝を達成している。その田中は「ももクロ」の大ファンとしても有名。ライブに足を運び、自身の登場曲はヤンキース時代も同グループの曲を使用してきた。そして「ももクロ」は歴代応援歌を集めた『田中将大』というアルバムを発表している。この楽しそうな3ショットを見たファンは「夫婦仲良いですね」「まーくんやっぱりデカイ」「楽しそうすぎる！」などとコメント。女性2人に挟まれて、あらためて田中の大きさに驚く声が多かった。
