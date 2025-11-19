サッカーの2026年W杯北中米大会北中米カリブ海最終予選は18日、最終節の6試合が行われ、キュラソーとパナマ、ハイチが本大会出場を決めた。

B組のキュラソーは2位ジャマイカと敵地で0―0で引き分け、初出場が決定。人口15万人は2018年ロシア大会に出場したアイスランドの33万人（当時）を下回るW杯史上、人口最少国となる。BBCなど海外メディアによれば、オランダ領の同国はメンバー22人がオランダ本国出身。この日は家族に関する理由でベンチを外れたが、かってオランダ代表などを率いたアドフォカート監督が指揮を執る。

A組の2位パナマはエルサルバドルを3―0で退け、グアテマラに1―3で敗れた首位スリナムをかわして2大会ぶり2度目の出場を決めた。

C組のハイチは既に敗退が決まっていたニカラグアを2―0で破り、3位コスタリカと0―0で引き分けた首位ホンジュラスをかわし、13大会ぶり2度目の出場を決めた。

これで各大陸予選は来年3月のプレーオフで争われる6枠を除く42チームの出場が確定。W杯の組み合わせ抽選は12月5日（日本時間6日）に米国ワシントンで行われる。

【W杯出場を決めている国】

▼開催国＝米国、メキシコ、カナダ、キュラソー、パナマ、ハイチ

▼アジア＝日本、イラン、ウズベキスタン、韓国、ヨルダン、オーストラリア、カタール、サウジアラビア

▼オセアニア＝ニュージーランド

▼南米＝アルゼンチン、ブラジル、エクアドル、ウルグアイ、コロンビア、パラグアイ

▼アフリカ＝モロッコ、チュニジア、エジプト、アルジェリア、ガーナ、カボベルデ、南アフリカ、コートジボワール、セネガル

▼欧州＝イングランド、フランス、クロアチア、ポルトガル、ノルウェー、ドイツ、オランダ、スイス、スペイン、ベルギー、スコットランド、オーストリア