矢田亜希子、レザージャケット×フード付きパーカーで魅せる秋のモノトーンコーデに反響「カッコイイ!!」「スタイル抜群」
俳優・矢田亜希子（46）が18日、自身のインスタグラムを更新。クールでスタイリッシュな秋のモノトーンコーデを披露した。
【写真】「カッコイイ!!」「スタイル抜群」レザージャケット×フード付きパーカーで決めた“秋コーデ”の矢田亜希子
矢田は、黒のレザージャケットに、グレーのフード付きパーカーを合わせた、カジュアルながらもハードな印象のスタイル。ボトムスには黒のパンツにロングブーツを合わせ、全身をモノトーンでまとめている。
投稿では「良い香りのサシェ見つけた」「香り選び好き」とつづり、アロマショップで買い物を楽しむ様子を伝えた。
洗練された大人のモノトーンスタイルに対し、ファンからは「めっちゃ似合って可愛い〜」「とってもオシャレ」「カッコイイ!!」「キレイ」「美しい」「スタイル抜群」など、その抜群のプロポーションとファッションセンスを称賛する声が多数寄せられている。
