timelesz、「合算ランキング」自身初の週間50万PT超え 今年度5組目【オリコンランキング】
timeleszの最新シングル「Steal The Show / レシピ」が、19日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」において、自身初の週間50万PT超えを記録し1位にランクイン。自己最高となる週間51.4万PT（513,623PT）を記録した。
【動画】timelesz「Steal The Show」「レシピ」ミュージックビデオ
1週間のポイントで、自己最高累積PTである「RUN」の累積43.0万PT（430,233PT）も上回り、2018年12月24日付からスタートした同ランキングにおいて、自身通算12作目の1位となった。
本作は、同日付「オリコン週間シングルランキング」でも自身初の初週売上50万枚超えとなる51.3万枚を売り上げ初登場1位。オリコン週間音楽ランキングで2冠【※1】を獲得している。
週間50万PT超えは、櫻坂46、Snow Man、乃木坂46、JO1に続く今年度5組目【※2】【※3】の達成。男性アーティストでは、今年度3組目となる。
【※1】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
【※2】今年度は「2024年12月23日付」からスタート
【※3】今年度では、櫻坂46「UDAGAWA GENERATION」（3月3日付）、櫻坂46「Make or Break」（7月7日付）、Snow Man「SERIOUS」（8月4日付）、乃木坂46「Same numbers」（8月11日付）、JO1「Handz In My Pocket」（11月3日付）、櫻坂46「Unhappy birthday構文」（11月10日付）がそれぞれ週間50万PT超えを記録 ※達成順
PT＝ポイント。
今年度は「2024年12月23日付」よりスタート。
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月24日付：集計期間:2025年11月10日〜16日）＞
