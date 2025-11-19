テレビ解説者・木村隆志のヨミトキ 第107回 「DOWNTOWN＋」の“加入者50万人突破”は本当に多いのか? 国民的コンテンツになるためのシビアな分岐点とは
●1000万超えのNetflixでも生まれていない国民的ヒット
11月1日スタートの有料動画配信サービス「DOWNTOWN＋」の加入者が50万人を突破したと報じられた(スポーツ報知、11月13日付)。
ネットメディアはおおむね「好発進」というポジティブなムードで取り上げ、なかには「100万人突破」を有力視するものや、テレビ局とバラエティの危機をあおるような記事も少なくない。
しかし、そもそも50万人や100万人とはどんな段階の数字なのか。さらに、今後どんなことが成否のカギを握りそうなのか。そして、「DOWNTOWN＋」はどんなポジションのコンテンツで、何がテレビバラエティと違うのかの本質に踏み込んだものは見当たらない。
業界内でもさまざまな見解が飛び交っているが、そのリアルな現在地点をどこにも忖度せず、テレビ解説者の木村隆志が掘り下げていく。
ダウンタウンの松本人志(左)と浜田雅功
○目指す数値は地上波のトップか
まず50万人という数字について、松本が動画の中で「完全に勝ってやりましたわ」などとコメントしていた。また、ネットメディアも「20日で加入者50万人突破」(スポーツ報知、同)、「予想外の上振れ」(女性セブンプラス、11月13日付)、「さらなる拡大を“後押し”する2つの重大要素」(ピンズバNEWS、11月16日付)などの見出しをつけて報道。
ただ、フラットな立場から冷静に見ると、「ダウンタウンの初動としてはそれなりのスタートを切った」という程度ではないか。
日本の人口は約1億2300万人であり、もし1つのアカウントで2人見たと仮定しても100万人程度に過ぎず、単純計算で123人に1人程度。今後、浜田雅功の合流などで100万人に到達したとしても、200万人で123人に2人程度でしかない。
ちなみにビデオリサーチの推計によると、地上波の総合視聴人数(平均)では、ドラマトップの朝ドラ『ばけばけ』(NHK総合)が約1300〜1400万人、バラエティトップの『ポツンと一軒家』が900〜1000万人、スポーツトップの『ワールドシリーズ第6戦・ドジャース×ブルージェイズ』(NHK総合)が1100〜1200万人。「DOWNTOWN＋」が国民的なコンテンツとなるためには、これらと同レベルの視聴者数が必要なのかもしれない。
一方、「DOWNTOWN＋」と同じ有料動画配信サービスのNetflixは約1年前に国内加入者数1000万超えを発表したが、それでもヒットしたとされている『イカゲーム』『地面師たち』などのコンテンツを見たという人は限定的。有料会員同士の話題に留まり、地上波ドラマのような国民的ヒットの盛り上がりは生まれていない。
そんな限定的な盛り上がりは「PVが見込めない」ことからネットメディアが記事を量産しなかったことが裏付けとなっている。ただ、それは決して質や面白さの問題ではなく、それだけ「有料の壁が大きい」ということだろう。だからこそNetflixは来春のWBC独占配信が重要であり、前回大会のような国民的な盛り上がりを見せれば有料コンテンツへの心理的なハードルが下がり、「DOWNTOWN＋」にもポジティブな影響を与えるのではないか。
名前は伏せるが、複数の関連記事を報じた5つのウェブメディアに「『DOWNTOWN＋』の記事はどれくらいPVを取れたか?」と質問してみた。すると編集者全員が「あまり数字が取れない」などと答えている。多くのウェブメディアが「PVが取れる」と記事を量産したこともあって、需要に対する供給過多の感は否めない。
つまり、現段階では「DOWNTOWN＋」を見ていない人々が大多数であり、関連記事を見るとしても1つか2つ程度ということ。日本国内における「見たい人が金を払って見る」コンテンツの視聴者数と影響力はまだまだ限定的であり、その“有料の壁”を壊すことが松本の最大目標にも見える。
○松本自身“地上波病”を治せるのか
「DOWNTOWN＋」が有料の壁を壊すための最低条件は、「多くの人々が同時に楽しめる大衆性」と「ここでしか見られない独自性」を併せ持つコンテンツであること。
その点、現在配信されている『漫才INTERNATIONAL』『松本教授の笑いの証明』『Money is Time』『芯くったら負け! 実のない話トーナメント』『7：3トーク』『大喜利GRAND PRIX』などを見る限り、地上波のバラエティに近いベースと、お笑いマニア向けの切り口を感じさせられる。地上波より表現の幅は広く、切り口のオリジナリティがうかがえる一方で、トークやネタのコンセプトや出演者はテレビバラエティと似たものに見えてしまう。
これは長年テレビで活躍した松本やスタッフが手がけていることから当然かもしれない。コンプライアンス遵守や視聴率獲得などの縛りがない分、前のめりな姿勢が推察されるが、「本当に見たことがない笑い」「驚きのある笑い」などを見せていかなければ有料の壁を壊すことは難しいのではないか。松本は生配信で「芸人やタレントが“地上波病”」などと語っていたが、それは自身にとっての課題と言えるのかもしれない。
また、『DOWNTOWN＋』は、オリジナルが水曜と金曜、アーカイブが月曜に配信され、さらに月1回程度の生配信が予定されているが、「月を追うごとにコンテンツが蓄積されて量が増えればいい」というわけではないだろう。
そもそもエンタメコンテンツの利用者は、“量を求める人”と“自分に合うものだけを求める人”に二分される。後者は「量が増えて選ぶ手間も増えることを嫌う」という人も多いだけに、有料の『DOWNTOWN＋』に求められるのは質の高い新規コンテンツ。一定の“量”がそろう半年後あたりから、新規コンテンツの“質”が1つ1つ求められていくように見える。
●期待されるライブと視聴者参加型
だからこそ有料の壁を壊すために鍵を握りそうなのは、NetflixにおけるWBCのようなライブコンテンツ。
たとえば、『IPPONグランプリ』(フジテレビ系)のような大喜利コンテストや新たなネタの賞レース、あるいは『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで! 笑ってはいけないシリーズ』(日本テレビ系)などを大々的にPRした上で生配信する。
もっと言えば、ダウンタウンが毎年〇月〇日に生配信で漫才を披露したら、同時刻に多くの人々を集め、国民的コンテンツとして盛り上がるかもしれない。さらに言えば、年1〜2回レベルのビッグコンテンツなら、非会員価格を設定したペイ・パー・ビューを行ってもいいのではないか。
実現が難しいのは承知だが、「これらを収録で配信するだけではテレビと同じ」というだけ。やはり「『DOWNTOWN＋』はこれくらいのことをやってくれる」という期待感や信頼感を得ていくことが成功につながるのだろう。
ちなみに『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!』はすでに過去回が「DOWNTOWN＋」で配信されているが、仮に同番組が正式に“移籍”したとしても、世間への効果は限定的だろう。その理由は、やはり「テレビと同じだから」であり、テレビとネットで新しいコンテンツが次々に制作されていく中、既存ファンを確保していくことが精一杯のように見える。
そしてもう1つ可能性を感じさせられるのが、視聴者参加型のコンテンツ。すでに『お笑い帝国大学』『きもっち悪いダンス選手権』という2つの企画が発表されているが、視聴者参加型のコンテンツは、テレビも他の有料配信もウィークポイントだけに、ここで幅広い層をつかんでおきたい。松本は生配信で何度か「潤沢な資金がある」と語っていただけに、ここに最高レベルの賞金や特典をつぎ込むことでモチベーションを上げてほしい感もある。
○人気を得るほど不可避なリスク
元放送作家の鈴木おさむが「DOWNTOWN＋」について、「エンタメのゲームチェンジをするんじゃないか」などと語り、多くのネットメディアが報じていた。ただこれは「その可能性がいくらかある」というレベルに過ぎないだろう。
松本が生配信で「地上波が窮屈になってしまっている」と語っていたが、スタッフも含めてテレビ側の人間にとって「DOWNTOWN＋」のような自由度の高い制作環境は憧れや理想に近いのではないか。
他のコンテンツを見ると、“本”の紙から電子への移行は「電子書籍元年」と言われる2010年から現在まで15年もの時間をかけてゆっくりとしたペースで進んでいる。その点、今回は“放送から配信”だけでなく“無料から有料”への移行だけに劇的な変化は考えづらいところがある。当然ながら、その間にも地上波やYouTubeなど無料のお笑いコンテンツが放送・配信されていくため、「これで十分」という人の心と財布を動かすのは簡単ではない。
また、もし「DOWNTOWN＋」が今後も爆発的に有料会員数を増やし、世間への影響力を増したら別の問題が浮上するだろう。その問題とは、現在の地上波と同様の厳しい視線であり、出演者の一挙手一投足がクレームの対象となり得ること。登録者数十万人レベルのYouTuberがモラルを求められはじめているように、今後は「放送ではない」「有料配信のみ」というだけで表現の幅が守られるわけではないのだろう。
「成功するほど世間の目が厳しくなっていく」というジレンマ。それは個人が自由に発信できる現代の世の中では避けられないことであり、誰より芸能界トップに君臨してきた松本自身が最も理解していることなのかもしれない。
木村隆志 きむらたかし コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者、タレントインタビュアー。雑誌やウェブに月30本のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』などの批評番組にも出演。取材歴2000人超のタレント専門インタビュアーでもある。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』など。 この著者の記事一覧はこちら
