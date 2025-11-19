ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が19日、都内で行われた生活総合企業「木下グループ」の新CM制作発表会に出席。3年連続4度目のMVPを受賞した大谷翔平投手（31）を祝福した。

青のジャケット、白シャツ、紺色スラックス姿で登壇したロバーツ監督。「1年ぶりに日本に帰って来られた。2週間前に優勝して帰って来ることができてうれしく思います。日本の皆様もたくさんドジャースタジアムにきていただきありがとうございます」と1年間の応援に感謝の言葉を口にした。

また、13日（日本時間14日）には大谷が3年連続4度目のMVPを受賞。指揮官は「これで翔平は4度目のMVPだよね。本当に素晴らしいシーズンだった。投げて、打って、DHとしても活躍して、すごい1年だった」と今季は投手としても復帰し、投打二刀流で活躍してくれたと振り返った。

その上で「受賞後、彼に“おめでとう。誇りに思うよ。来年もMVPを獲れるし、また優勝しよう”と大谷本人に連絡したことも明かした。

さらに、指揮官は「翔平に“天井”はない。彼はいつもその上を行く。史上最高の“完全な選手”だと思う。私は彼に特別な指示はあまりしない。ただプレーさせるだけで、毎晩何か信じられないことをやってくれる。1試合4本塁打でも、ドジャースタジアムのとんでもない打球でも、翔平なら不思議じゃない。ただ、“翔平らしく”いてくれればいい」と大谷に「限界」という言葉はないとし、大谷らしく自由にプレーして欲しいと願った。