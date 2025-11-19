テレ東系で放送中の鈴木愛理主演ドラマ『推しが上司になりまして フルスロットル』にFANTASTICS全メンバーがスペシャルゲストとして出演することが決定した。

2023年10月期にテレ東系で放送されたドラマ『推しが上司になりまして』。本作では、原作の「推しが上司になる」というテーマはそのままに、原作者とプロデューサーで打ち合わせを重ね、前作の制作チーム、関係者一丸となって新たな“推し上司”の世界観を作り上げた。原作の「推しが突然上司になるラブコメ」「推しとファンの夢の恋」「キラッキララブコメ」はそのままに、設定も役名も職業も年齢も違う、前作とは異なる世界線のドラマとなる。

前作に続いて主演を務める鈴木は、本作ではアパレル商社・TAKASHIROで社長秘書を務め、イケメン俳優の氷室旬を推している南愛衣を演じ、南の推しであり上司となる氷室／高代旬役を八木勇征が務めている。

11月19日放送の第7話では、愛衣（鈴木愛理）が旬（八木勇征）に告白され、嬉しい反面、自分が本当は旬のオタクであることを隠し続けていることに罪悪感を感じていた。そんなある日、同僚の遥（山岸理子）に愛衣が旬のグッズを持っていることに気付かれてしまう。そして愛衣は仕事終わりに二階堂（濱津隆之）と2人で食事に行くことに。その帰り際、撮影終わりの旬と波留（ミチ）に遭遇するが、2人の距離の近さに複雑な気持ちに。一方の旬も、愛衣と二階堂の関係が気になってしまう。

八木はFANTASTICSとしても活躍しているが、12月3日放送の第9話にメンバーである世界、佐藤大樹、澤本夏輝、瀬口黎弥、堀夏喜、木村慧人、中島颯太が、“FANTASTICS”としてスペシャルゲスト出演することが決定。テレ東のドラマで全メンバーが一緒に出演するのは今回が初となる。撮影現場では、和気あいあいとした様子で撮影が進み、とあるシーンでは鈴木が見惚れる瞬間も見られた。

グループを代表してコメントを寄せた中島は「FANTASTICS メンバー揃って勇征くんのドラマ現場にお邪魔するのは初めてだったので、みんなワクワクしましたし、全員が大幅に張り切ってしまいました（笑） 勇征くんは逆に、ずっとソワソワしていました（笑）」と撮影を振り返っている。

