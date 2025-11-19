ネプチューンの名倉潤が自身のInstagramを更新し、妻・渡辺満里奈との仲睦まじいショットを投稿した。

【写真】渡辺満里奈の誕生日をケーキとシャンパンでお祝いするネプチューン名倉潤

■渡辺満里奈の55歳の誕生日に名倉から感謝溢れるメッセージ

11月18日に55歳の誕生日を迎えた渡辺。名倉は「今日は奥さんの55回目の誕生日（バースデーケーキの絵文字）おめでとう」と渡辺の誕生日を祝福。アーガイル柄のニット姿で黒キャップをかぶった名倉とネイビーニット姿の渡辺がシャンパングラスを持って見つめ合う、ラブラブな2ショットを公開した。

ふたりの前に置かれたバースデーケーキには、渡辺の写真とともに“Happy Birthday MARINA”と書かれたプレートと“55”の数字の形のローソクが華やかに飾られている。続けて「これからは子供達も大きくなったし健康で穏やかに過ごそうね。本当にいつもありがとう。感謝しかないです。これからもよろしくね」と長年の妻への感謝と愛情をたっぷりと綴った。最後は、「皆さんも暖かく見守ってください」と締めくくった。

また、ふたりの子どもたちも一緒に写った仲良しファミリー4ショッ（2枚目）も公開。さらに、バースデーケーキに寄ったショット（3枚目）も披露した。

SNSには「素敵な夫婦ですね」「これからも仲良く、理想の夫婦でいらしてください」「幸せのお裾分けありがとうございます」といった声と、渡辺への「お誕生日おめでとうございます」というお祝いの言葉がたくさん寄せられている。

■渡辺満里奈「55歳も面白おかしく過ごしていけたらと思いますっ！」

渡辺も自身のInstagramを更新し、「本日誕生日でした」と報告して夫・名倉との仲睦まじい2ショットを投稿。

渡辺は「たくさんのお祝いのメッセージありがとうございます。週末に家族がお祝いしてくれて、楽しい時間を過ごしました。」と報告し、複数枚の写真を披露。続けて「家族や、私に関わってくれる全ての人に感謝しかないです。」と感謝の気持ちを綴った。さらに「55歳も面白おかしく過ごしていけたらと思いますっ！みんなありがとう！！！」と55歳の抱負を明るく宣言した。

写真は、名倉が渡辺の肩に手を置いた、ケーキ越しのカメラ目線の2ショット（1枚目）シャンパングラスを手に持ってふたりで大笑いしている様子（3枚目）などを公開した。

この投稿に、石田ひかりから「え！そうだったの！満里奈ちゃんおめでとう」、松本孝美から「お誕生日おめでとうございます GOGO～」、長谷川真弓から「55歳、楽しく過ごそうねん。おめでとう」、山口もえから「満里奈さんおめでとう御座います!!新たな歳もたくさんの『笑』が訪れますように」と、たくさんのメッセージが届いている。

■名倉潤の57歳の誕生日には家族写真を公開

妻・渡辺満里奈の誕生日に先だった11月4日、名倉は自身の57歳の誕生日を迎え、家族写真を公開している。「今日は57歳の誕生日でーす」とバースデーケーキの絵文字を添えて報告。「これからも家族共々楽しく健康に穏やかに過ごしたいと思います。これからも皆さんよろしくお願い致します」というメッセージを綴った。

公開されたのは、笑顔の4人が写るモノクロ4ショット。名倉が家族をギュっと抱き寄せるような構図で仲睦まじい様子が伝わってくるような1枚だ。