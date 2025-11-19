ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が19日、都内で行われた生活総合企業「木下グループ」の新CM制作発表会に出席。来年3月に開催されるWBCへの大谷翔平投手（31）ら日本選手の派遣に言及した。

WBCへの日本選手の派遣について尋ねられたロバーツ監督は「WBCについては、翔平、山本（由伸）、（佐々木）朗希にもそれぞれ判断がある。シーズンを長く戦ったので、休養は来季に向けても大事だ。ただ、WBCが彼ら、そして日本にとってどれだけ重要かも理解している。私たちは、その決断を尊重する」とし、選手本人の判断に委ねるとした。

指揮官はABEMAのインタビュー企画「おはようロバーツ」で「WBCは選手にとっても、それぞれの国にとっても大変重要で、（出場可否は）選手が決めること。彼らが出場することを選択するなら、我々は全力でサポートする」と前置きした上で「個人的なことだけを言えば、WBCに参加しないでほしい。特にピッチングに関してはね」と発言。「なぜなら、由伸はたくさん投げたし、朗希は復帰したばかり。翔平は故障から復帰してイニングを多く投げた。選手を怪我から守るために、26年シーズンに向けて、しっかりと休息をとってほしい」と偽らざる思いを口にしていた。

大谷自身は13日（日本時間14日）にナ・リーグMVPに選ばれた際に「WBCに関してはまだ、球団を通してというか、個人間ではちょっとやり取りができないので、球団とどうなるかというのをまずは連絡を待っている。皆、そういう段階じゃないかなと思うので、これから先、決まっていくことなのかなと思います」と語るにとどめていた。

侍ジャパン・井端弘和監督は大リーグ勢の招集に向け、出場の可否を問い合わせる選手のリストを9月に大会主催者へ送付したことを明かしている。