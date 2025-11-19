高市早苗総理の国会答弁をめぐり、日中関係が急速に冷え込んでいる問題で、きのう日中局長協議が行われた。その際、中国外務省の劉勁松アジア局長が、両手をポケットに突っこんだまま日本の外務省の金井正彰アジア大洋州局長と向き合っている映像が中国側から流され、物議を醸している。

【映像】両手をポケットに突っこむ中国外務省のアジア局長

19日午前の木原稔官房長官の会見でもこの問題が質問された。

記者が「手をポケットに突っこんだまま金井局長と向き合ったり、金井局長が頭を下げるように見える動画が中国メディアを通じて流れている。宣伝戦の一環とみられ、日本側の主張に対して誤解を生む恐れもあるが、宣伝戦への対応を含め政府の認識をうかがいたい」と質問。

木原官房長官は「中国国内メディアの報道ぶりその逐一について政府としてコメントすることは差し控えますが、日本側としかるべく調整されない形で、プレスアレンジが行われた点、この点については中国側に対ししかるべく申し入れを行った」としたうえで、「政府としては、中国との間で双方の努力により課題と懸案を減らし、理解と協力を増やしていくその方針に変わりはなく引き続き状況を注視し適切な対応を行ってまいります」と述べた。

また、局長協議の中身については「中国側からは、中国側の立場に基づく発言がありましたが、金井アジア大洋州局長からは反論をし、我が国政府の従来から一貫した立場を説明した。中国政府による日本への渡航注意等の一連の発表についても申し入れを行い、日本国内の治安が決して悪化などしていないこと、これを反論し改めて中国側が適切な対応を取るよう強く求めたところであります」と説明。さらに「薛剣在大阪中国総領事が極めて不適切な発言を行ったことに対しても金井局長から改めて強く抗議をし、早急に適切な対応を取ることを強く求めました。あわせて在留邦人の安全確保についても申し入れを行いました」とした。

今後については「日中間のさまざまな対話を行うことについては日本側はオープンであるということは申し上げておきます」としている。

（『ABEMA NEWS』より）