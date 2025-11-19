１８日に放送されたテレビ朝日系ドラマ「ちょっとだけエスパー」では、ラストで、四季（宮崎あおい）の悪夢に出てくる文太（大泉洋）のはずだった事故の犠牲者が、実は違う人物だった可能性が浮上。脚本の野木亜紀子氏はＸで「キーワード『高田純次』」と謎のヒントをアップし、反響を呼んでいる。

この日の「ちょっとだけエスパー」は、「ある組織が受け渡しを行うアタッシュケースを奪って海に沈める」というミッションが発動される。

必死にそのミッションを完遂しようとするノナマーレの社員たち。だがそれを妨害するＶｉｌｌａｉｎたちが登場。たこ焼き研究会の市松（北村匠海）、桜介（ディーン・フジオカ）の息子、紫苑（新原泰佑）、謎の女・久条（向里祐香）の３人で、やはりちょっとだけエスパーだった。

このミッションを成功させなければ１万人が死ぬと兆からいわれた文太だが、市松を触った瞬間、「文太たちのミッションのせいで１０００万人が死ぬ」という心の声を聞いてしまい、文太は動揺してしまう…。

文太の大ピンチを救ったのは四季。敵を吹き飛ばすも、そこに謎の男性が登場し「ジャンクションを戻しにきた」といって指を鳴らすと、敵が消えてしまった…。

この騒動の写真を見た兆は、四季がエスパーになったことを知る。そして四季が見る文太が死ぬ悪夢では、文太ではなく兆の姿があった。

謎が謎を呼ぶ展開となってきたが、脚本の野木氏はＸで「四季が見た者は？兆の正体とは…次回『兆し』物語は折り返し！ＳＦが始まります」と告知。そして最後にレモンの絵文字を載せ「レモン（実際は絵文字）が聞こえそうな不自然死＋キーワード『高田純次』＝お楽しみに」という謎のヒントを出していた。

「レモン」の「不自然死」といえば、やはり野木作品のドラマ「アンナチュラル」が思い出されるが高田純次とは一体…。

ネットも「え？キーワードが『高田純次』？」「来週のキーワードが高田純次ってどゆこと？また文ちゃんのモノマネが見られるの？」「もう大混乱なんだけど…レモン＋高田純次って何？テキトーってこと？？」など混乱を呼んでいた。