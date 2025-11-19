福山雅治が主演を務める『映画ラストマン -FIRST LOVE-』が12月24日に全国公開されることを記念して、11月19日より出演者関連作品がTVerで配信される。

参考：福山雅治×宮沢りえら3組の恋が動き出す 『映画ラストマン -FIRST LOVE-』新場面写真公開

『映画ラストマン -FIRST LOVE-』は、ドラマ『ラストマンー全盲の捜査官ー』（2023年／TBS系）の世界をさらに拡張した劇場版。物語の核心に迫る“FIRST LOVE”をテーマに、福山と大泉洋の“無敵のふたり”が再び事件に挑む。

今回の公開記念特集では、『ラストマンー全盲の捜査官ー』をはじめ、福山、大泉、吉田羊、木村多江、永瀬廉ら出演者の過去作品をラインナップ。配信期間は11月19日から2026年1月31日までとなっている。また、完全新作スペシャルドラマ『ラストマンー全盲の捜査官ー FAKE／TRUTH』が12月28日21時よりTBS系で放送されることも決定している。

●『映画ラストマン -FIRST LOVE-』公開記念特集・『ラストマンー全盲の捜査官ー』（2023年／TBS系）・『あしたがあるから』（1991年／TBS系）・『愛はどうだ』（1992年／TBS系）※11月29日（土）配信開始・『ホームワーク』（1992年／TBS系）※11月22日（土）配信開始・『ホームワークスペシャル』（1993年／TBS系）※12月13日（土）配信開始・『めぐり逢い』（1998年／TBS系）※11月29日（土）配信開始・『集団左遷!!』（2019年／TBS系）※11月22日（土）配信開始・『おやじの背中』（2014年／TBS系）※11月28日（金）配信開始・『ノーサイド・ゲーム』（2019年／TBS系）・『君が教えてくれたこと』（2000年／TBS系）※11月22日（土）配信開始・『白戸修の事件簿』（2012年／TBS系）※12月6日（土）配信開始・『東京エレベーターガール』（1992年／TBS系）・『刑事のまなざし』（2013年／TBS系）※12月14日（日）配信開始・『コウノドリ』（2017年／TBS系）※12月27日（土）配信開始・『恋する母たち』（2020年／TBS系）※12月6日（土）配信開始・『コウノドリ』（2015年／TBS系）・『夕暮れに、手をつなぐ』（2023年／TBS系）※11月28日（金）配信開始・『LADY～最後の犯罪プロファイル～』（2011年／TBS系）※12月13日（土）配信開始・『まどか26歳、研修医やってます！』（2025年／TBS系）※12月27日（土）配信開始

（文＝リアルサウンド編集部）