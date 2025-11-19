※この漫画は実話を元に編集しています

【思い通りにいかない夜には】

人知れず路地裏に佇む小さな店「あかり」。

そこに足を運ぶのは――…信じていた人に裏切られた女性、職場で心をすり減らす人、娘の結婚式に出ないと決めた父親…。



思い通りにならない人生の夜。それぞれが抱えた痛みを、温かいご飯がそっと癒していく。



心に“あかり”が灯る、再生の物語。