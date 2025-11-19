子どもの偏食はママのせい？ 妻の責める夫の言い分＜好きなものしか食べない子ども 1話＞【ため息がこぼれる日には】
【妻sideSTORY】
私は舞香。子どもに恵まれ、仕事も順調。ささやかながら、幸せな生活を送っていると思います。ただひとつだけ、思わずため息をこぼしたくなる悩みもあって…。
夫はおいしいと言って私の作った料理を食べてくれるのですが、娘は食べてくれないのです。お昼のお弁当も夕飯もお米だけを食べて、おかずは手付かず…そんな日が続いていました。
毎日の食事で注意ばかりしたくないと私は思っているのですが、夫は「残したら叱らないとダメだろ」という考えで…。
※この漫画は実話を元に編集しています
【思い通りにいかない夜には】
