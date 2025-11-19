ロサンゼルス・ドジャースは11月14日、公式Instagramを更新。オールMLBのファーストチームに選出された大谷翔平（31）と、山本由伸（27）らのビジュアルを公開した。

投稿されたビジュアルは、山本と大谷、そしてセカンドチームに選出されたウィル・スミス（30）が並んだもの。ドジャースから3人の選手が選ばれており、山本の頭上に、「Winners」の文字が大きく書き込まれている。

山本は今回が初選出。大谷は、ファーストチームのDHとして選出されるのは3年連続4度目で、過去の選出も合わせると8度目の選出だ。また、ファーストチームに日本人選手の複数選出は史上初の快挙となった。

球団は、「The best in the league.」の言葉で山本、大谷、ウィルの3人を祝福した。

この投稿には、Instagramユーザーから「Congratulations」「THE BEST!」「おめでとうございます」「御三人さま 本当に、ありがとうございました」といったコメントが寄せられている。