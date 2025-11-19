台湾有事を巡る高市早苗首相（64）の国会答弁に対し、中国は、撤回を求めて罵詈雑言、さまざまな報復を繰り広げている。日本でも野党や大手メディアが批判の論陣を張るが、安全保障に明るい識者たちは意外な“本音”を口にするのだ。

＊＊＊

【実際の写真】玉木雄一郎氏は「ハエ」麻生太郎氏は… “高市叩き”をした中国総領事のトンデモ発言集

「日本が戦争に進むかどうかの大きな論点」

〈「存立危機」踏み越えた首相〉〈歴代首相は在職中の明言避ける〉と大きく見出しを打ったのは、今月8日付の朝日新聞だった。

当該の記事は、〈現役首相として中国を相手に集団的自衛権行使の可能性に踏み込んだ発言であり、今後の日中関係への影響も懸念される〉と書いている。

高市早苗首相

報道前日の7日、国会の衆院予算委員会に臨んだ高市首相が、立憲民主党の岡田克也元外相から「中国による台湾有事への対応」を問われていた。

その答弁で高市首相は、

「武力攻撃が発生したら、（日本にとって）存立危機事態にあたる可能性が高い」

と述べたわけだが、立憲をはじめとする野党、それに朝日新聞などの大手メディアは“踏み越えた発言だ”と批判の論陣を張ったのだ。

週明け10日の予算委員会でも、立憲の大串博志議員が首相答弁について「日本が戦争に進むかどうかの大きな論点」だとして、「踏み込んだ発言で他国の反応も懸念される」と、高市首相に発言取り消しを求めた。

中国総領事の“殺人予告”

確かに立憲や朝日が“予言”した通り、かの国は怒髪天を衝（つ）くありさまである。

中国政府外交部は、SNSで〈日本が台湾海峡情勢に武力介入すれば中国は必ず正面から痛撃を加える〉などとののしって、「高市発言」の撤回を求めたのだ。

看過できないのは中国の駐大阪総領事・薛剣（せつけん）氏が発した前代未聞の暴言だろう。件の高市首相の国会答弁翌日、SNSで朝日新聞の速報を引用する形で〈勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない。覚悟が出来ているのか〉と、投稿していたのである。

本当に“失言”なのか

だが、本当に「高市発言」は、外交問題に発展して撤回を求められるほどの“失言”なのだろうか。

かつて安倍・菅両政権で国家安全保障局長を務めていた北村滋氏に聞くと、

「基本的には従来の政府見解から外れていませんし、法的解釈として間違っていない以上、高市総理も発言撤回はしないでしょう。仮にそうしたら、おかしな話になってしまいます」

実際、北村氏のみならず歴代政権で安全保障や外交の中枢に携わった人々は、新聞やテレビが大々的に報じない“本音”を口にする。

「存立危機事態の答弁については、高市総理は誰もが考えていた当たり前のことを普通に言っただけ。問題だと憤る指摘がありますが、全く理解できません」

と話すのは、外務省時代に外務事務次官、駐米大使を歴任した杉山晋輔氏。

「『存立危機事態』とは、国際法上の集団的自衛権を行使する事態のことです。日本が武力攻撃をされているわけではないけれど、わが国と密接な関係にある他国が攻撃されることで、日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される。そうした明白な危険がある場合に限り、自らはやられていなくても助けていいというもの。これを日本は国内法で規定しています」（同）

杉山氏が外務審議官だった2015年、安倍政権下で成立した安保法制で、初めて盛り込まれた概念だった。

「その当時、国会の法案審議でも具体的にどのような事態を指すのかは随分と議論になりましたが、政府は『事態を総合的かつ客観的に判断する』と答弁するだけにとどめていました。ところが、高市さんは首相として初めて公式の場で台湾有事を例に答弁した。そのことが批判されていますが、役人が書いた木で鼻をくくったような答弁、いわゆる“木鼻答弁”をせず、一般国民にも分かる言葉で説明したのだと思います」（同）

杉山氏はこうも続ける。

「役人が書いた答弁は何を言っているのかよく分からないでしょう。それに対し高市さんは具体例を挙げながら、当たり前のことを言ったに過ぎません。日本の最西端・与那国島の目と鼻の先にある台湾で何かが起きたとします。直接自分に銃が向けられて殺されるわけではないにしても、お隣でそのような事態が起きていたら、いつ自分に火の粉が降りかかってくるか分からない。全然知らん顔をして関係ないなんてことにはならない。普通の人でも、そう考えるのではないでしょうか」

身近な危機

確かに国境の島である与那国島など八重山列島で暮らす住民にとっては、身近な危機であり、より切実で深刻な問題だ。石垣市の中山義隆市長はこう訴える。

「もし台湾周辺で何らかの武力衝突が起きると海上封鎖が行われ、食料やエネルギーが途絶えるのではないかという危機感があります。万が一の時には、石垣市や与那国町、竹富町、宮古島市、多良間村の住民らが九州・山口県へ『島外避難』する計画を政府主導で策定中です」

11月20日発売の「週刊新潮」では、安倍政権下で安保法制制定に携わった兼原信克氏や、与那国町前町長・糸数健一氏らの見解に加えて、このタイミングで高市首相が具体的な答弁をした背景について解説する。

「週刊新潮」2025年11月27日号 掲載