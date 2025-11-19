ROIROM『CanCam』で7,000字超ロングインタビューを掲載！掴み取ったふたりのすべてが詰まった濃密な6ページ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ROIROMが『CanCam』1月号（11月21日発売）に登場する。

■ROIROMの軌跡と未来を語り尽くす

SNSで大反響だった先月号に続き、『CanCam』1月号に登場する大注目ユニットROIROMの本多大夢＆浜川路己。彼らは11月23日に有明アリーナで行われる初の単独公演にて、いよいよ本格的な音楽デビューを果たす。

「まったり休日」をテーマにOFFモードなふたりを撮り下ろした前回とはうって変わって、今回はONモードなふたりに急接近。透明感溢れる美貌を極限接写したソロカット、挑発的な流し目にドキッとする2ショットなど“THEアイドル”な眼福ビジュアルの他、ふたりの軌跡と未来を語り尽くす7,000字超のロングインタビューを届ける。多くの経験と出会いを経て夢を掴み取ったふたりの、すべてが詰まった濃密な6ページを楽しもう。

■本多大夢＆浜川路己は互いをリスペクトする兄弟のような関係

どんな子供時代を過ごし、いつ夢をもったのか、そしてその夢を叶えるまでに乗り越えてきた苦悩や葛藤…。今回のインタビューで、改めてこれまでの人生を振り返ってくれたふたり。

「今までの僕は決してキラキラした人生ではなかったです。どこか人に馴染めないのを自分でもわかってました。だからキラキラしている人に憧れがあって、大夢くんはまさにそんな存在」（浜川）

6歳という年齢差もあって、自他ともに認める兄弟のような関係性のふたりだが、兄・本多が頑張れるのも、弟・浜川への絶大な信頼とリスペクトがあるから。

「路己の何ごとにもストイックなところ、本当に尊敬してます。彼がやる気をなくしてる姿を見たことがないし、常に向上心を持っているので、一緒にいると刺激になる」（本多）

決して順風満帆ではなかったが、夢を諦めなかった本多と浜川。運命に導かれるように結ばれたふたりが、互いを補い合いながら描き出す未来は？ 配信中のプレデビュー曲「Dear DIVA」に込めた想いや目前に迫った単独公演への意気込みなど、気になるインタビューの続きは本誌でチェックを。

『CanCam』1月号は11月21日発売。サイン入り生チェキプレゼント（2名）の応募券も付いてくる。さらに、お気に入りの私物アイテムを紹介してもらうYouTube動画も公開予定だ。

■書籍情報

2025.11.21 ON SALE

『CanCam』1月号通常版

■リリース情報

2025.11.19 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Dear DIVA」

■関連リンク

『CanCam』公式サイト

https://cancam.jp/

ROIROM OFFICIAL SITE

https://roirom.com

■【画像】『CanCam』ROIROM誌面カット

■【画像】『CanCam』1月号通常版表紙