◆プロボクシング ▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦１２回戦 同級１位・那須川天心―同級２位・井上拓真（１１月２４日、トヨタアリーナ東京）

プロボクシングの世界主要４団体の一つ、ＷＢＣ（世界ボクシング評議会）は１８日（日本時間１９日）、今月２４日に東京で行われるＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦の１週間前計量で、対戦する同級１位・那須川天心（２７）＝帝拳＝、同級２位・井上拓真（２９）＝大橋＝はともにクリアしたことを発表した。

ＷＢＣは公式サイトで両者がそれぞれ計量している写真を公開したものの、数値は明らかにしていない。ＷＢＣの世界戦では３０日前、１４日前、７日前の事前計量が義務づけられており、７日前は規定体重（バンタム級は５３・５キロ以下）の３％増（５５・１キロ以下）以内をクリアしないといけない。ＷＢＣは公式サイトで、那須川は元キックボクシングのスター選手であり、２０２３年にプロボクシングデビューしてからは元ＷＢＯ世界同級王者ジェーソン・モロニー（オーストラリア）らを破ったと紹介。井上拓についてもスーパーバンタム級（５５・３キロ以下）の世界４団体統一王者・井上尚弥（大橋）の弟で２３年にＷＢＡ世界王者となったことなどを記したうえで「この試合は日本で大きな期待を集めている。那須川はボクシング界の世界的なスターとしての地位を確固たるものとし、井上は王座奪還とキャリアの再確立を目指す。勝者はＷＢＣ世界バンタム級の新王者となる。２人の戦士はともにＷＢＣが定めた７日前の事前計量の体重を順守した。ＷＢＣはしっかりと準備し、組織のルールと規則に従順である両選手とそのチームを称讃する」などとコメントした。

那須川は１２日の公開練習でＷＢＯ世界スーパーバンタム級１４位セレックス・カストロ（２５）＝メキシコ＝と２ラウンドのスパーリングを披露するなど順調な仕上がりぶりをアピール。井上拓は１８日、横浜市内の大橋ジムで、兄の尚弥が見守る中、公開練習を実施。練習後は自身のＸ（旧ツイッター）に「全てにおいて仕上がった」などと投稿して意欲を示している。

戦績は那須川が７戦全勝（２ＫＯ）、井上拓が２０勝（５ＫＯ）２敗。

試合はＰｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏで独占ライブ配信される。