『ドラクエ』ムーンブルク王女の名前話題 人気漫画家のプレイ画像＆4コマに「酷い勇者」「当時は爆笑」
漫画『南国少年パプワくん』などで知られる漫画家・柴田亜美氏が、自身のXを更新し、ゲーム『HD-2D版 ドラゴンクエストI＆II』のプレイ状況を報告。あわせて4コマ漫画も投稿し、ネット上で話題となっている。
【画像】酷すぎる（笑）ムーンブルク王女の名前 柴田先生が描いた4コマ漫画など
11月上旬にドラクエIをクリアしたことを伝えていたが、その後、多忙でプレイができずにいたそうで「長崎に帰っていたため中断していたドラクエ1&2を再開。このイベント見れて嬉しいや」とゲーム画面を投稿。
犬の姿になったムーンブルクの王女を「ラーの鏡」で元の姿に戻すイベントで、ここで柴田氏がムーンブルクの王女につけた名前が『パプワくん』にも登場した犬の「チャッピー」と判明した。
投稿した4コマ漫画もこのイベントを描いた「ラーの鏡」の内容で、主人公がラーの鏡を自ら割り王女を元の姿に戻さず「俺は犬が好きだ」というオチになっている。
これにファンは「ムーンブルクの王女、名前チャッピーなんすね」「名前が…ｗ」「懐かしいなぁ…めっちゃ覚えてる」「当時は爆笑させて頂きました」「酷い勇者」などと反応している。
