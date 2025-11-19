ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）が１９日、都内で行われた「木下グループ」のＣＭ第２弾制作発表会に出席した。

ロバーツ監督は昨年も１２月に木下グループのＣＭ制作などのために、約２０年ぶりに来日。生まれ故郷の沖縄にも足を運んだ。今年３月には開幕シリーズのカブス戦のために来日し、直近１年で３度目の日本となった。ロバーツ監督は「日本にお招き頂きありがとうございます。１年ぶりに帰ってこられてうれしく思います」と喜びを口にした。

大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２４）の３人が所属したドジャースは今季、球団史上初となる２年連続ワールドシリーズ制覇を果たした。大谷はシリーズＭＶＰを受賞し、山本はワールドシリーズＭＶＰ。朗希も長期離脱はあったが、ポストシーズンでは救援に回って大車輪の活躍を見せた。

この日公開されたメイキング映像では、子供たちと笑顔でＣＭ撮影をする姿が映し出され「（撮影してた）きのうは前回に比べてハッピーな撮り方だった。昨年はまじめだったけど、働いている方々のお子さんがいて、一緒に遊んだのが印象的ですごく楽しかった」とうれしそうだった。