西野未姫、1歳長女の成長に合わせ“大改造”した自宅リビングを公開「部屋の雰囲気かわって気分上がりますね」「明るくなって素敵です」
お笑いコンビの極楽とんぼ・山本圭壱（57）の妻でタレントの西野未姫（26）が14日、自身のYouTubeチャンネルを更新。長女・にこりちゃん（1）の成長に合わせて“大改造”した自宅リビングを披露した。
【動画】「部屋に合ってるし明るくなって素敵です」“大改造”した自宅リビング ※完成は25分頃
冒頭で西野は、「今日はなんと家の床を全部貼り替えます」と発表。理由は、10月に1歳を迎えたにこりちゃんが段々と歩けるようになってきたからで「この床がね、もう歪みすぎてもう剥がれてきちゃってんの。だからにこちゃんも歩きづらいし」「大きくてちょっと厚めのものに全部変えることにした」と説明した。
“大仕事”のため、作業には山本の友人たちも助っ人として参加。広々としたリビングの床に木目調の床マットを敷きつめていき、空間もナチュラルな雰囲気へと一新した。
完成したリビングを見て、西野は「完璧な気がする」と満足げ。「よかったね、にこちゃん。これで歩きやすいね。（以前はマットの）うねりにつまずいてたからね」と話し、手伝ってくれた山本の友人らに感謝を伝えた。
この動画に対し、ファンからは「家の中がより明るくなったね」「マット素敵ですね」「部屋に合ってるし明るくなって素敵です」「部屋の雰囲気かわって気分上がりますね」「にこちゃんめちゃくちゃスタスタ歩いてる すごい。声もよく出てるし日々成長してるね」「にこちゃんが動き回ってて可愛い」など、さまざまな反響が寄せられている。
