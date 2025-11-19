「にしたんクリニック」などを運営するエクスコムグローバル（西村誠司社長、本社・東京渋谷区）が１１月１７日の創業記念日に「創業３０周年謝恩パーティー」を東京・港区の「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」（旧ホテルオークラ東京）で開いた。

エクスコムグローバルは「にしたんクリニック」のほか、海外向けＷｉ―Ｆｉレンタル「イモトのＷｉＦｉ」、「にしたんクリニック」、「にしたんＡＲＴクリニック」を運営しており、８００人以上の招待客が集まった。

会場は同ホテルのメインバンケット「平安の間」（約２００平方メートル）で、高さ約７メートル、幅約４７メートルのステージに巨大モニター３台、幅１４メートルの特注カーテンを設置し、海外ミュージカルをモチーフにした豪華セットを制作。 レーザー演出や特効を駆使し“異次元世界”のような空間を演出。関係者によると演出、制作、出演、会場費、飲食費等、パーティー全体の総制作費は総額２億円以上という。西村社長は、この日のために約１年間の準備期間をかけたという。

オープニングアクトは黒木瞳。この日のために４６人のダンサーをオーディションで選抜し、一夜限りのチームを結成。西村社長もサプライズ登場し大迫力のパフォーマンスを披露した。ライブショーには５組の豪華アーティストが出演し、３０周年のお祝いに駆けつけた有名企業の経営者、芸能人、著名人ら招待客を喜ばせた。

「人と人との繋（つな）がり」を何より大切にしている西村社長は「そのご縁への感謝を形にしたい」という思いを込めて実現させたパーティーは大いに盛り上がった。