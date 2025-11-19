±©¼Æ½¨Ä¹Ž¤·»¤Î´É³í²¼¤Ç¹Ô¤Ã¤¿"µç¶þ¤Ê"ÎÎ¹ñ»ÙÇÛ
½¨Ä¹¤ÎÎÎ¹ñ»ÙÇÛ¤Ë¤Ï¡Ö½¨µÈ¤Ë¤è¤ë´ØÍ¿¡×¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡Ê¼Ì¿¿¡§¤Õ¤¯¤¤¤Î¤ê¤¹¤±¡¿PIXTA¡Ë
¡ÚÃÏ¿Þ¤Ç¸«¤ë¡Û±©¼Æ½¨Ä¹¤ÎÎÎ¹ñ¿Þ
Ë¿Ã½¨µÈ¤ÎÅ·²¼Åý°ì¤ò»Ù¤¨¤¿Äï¤Î½¨Ä¹¤Ï¡¢·»¤«¤é¤Î¿®Íê¤â¸ü¤¯¡¢µª°Ë¡¦ÂçÏÂ¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤Î½êÎÎ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½Ù²ÏÂæÂç³ØË¡³ØÉô¶µ¼ø¤Î¹õÅÄ´ð¼ù»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÎÎ¹ñ»ÙÇÛ¤Î¼Â¾ð¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÀ©Ìó¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸å¤Î½é´üÆÁÀîÀ¯¸¢¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¹ñÊô¹Ô¡×À©¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¡¢¡Ö½¨µÈ¡½½¨Ä¹¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¤è¤ëÎÎ¹ñ»ÙÇÛ¤Î¼ÂÂÖ¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¹õÅÄ»á¤Î¶¦Ãø¡ØË¿Ã½¨Ä¹ Àï¹ñºÇ¶¯¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤¹¤ë·Á¤Ç²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÎÎ¹ñÆâ¤Î¹ñ½°¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¡Ö¼é¸îÉÔÆþ¡×¤ÎÆÃ¸¢
½¨Ä¹¤Ï¡¢Å·Àµ13Ç¯¡Ê1585¡Ë4·î28Æü¤Ë¡¢µª°Ë¡¦ÏÂÀô¤òÎÎ¹ñ¤È¤·¤ÆÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤±¤Æ¡¢µª°ËÍÅÄ·´¤Î¹ñ½°¤Ç½¨µÈ¤ËÉþÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿Çò³ßº¸±ÒÌç°Ó¤Ë¡¢½¨µÈ¤Î°Õ¸þ¤ò¤¦¤±¤Æ4¥«¾ò¤Î³Ð½ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆâÍÆ¤Ï¡¢¡µª°ËÆîÉô¿¯¹¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆË«Èþ¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¡¢¢»¨²ì¤Î¤¦¤Á²¬¸ý¡ÊÏÂ²Î»³»Ô¡Ë¤òÄ´Î¬¤·¤¿¤éÆ±ÃÏ¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¡¢£Àè¤ËÍ¿¤¨¤¿½êÎÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡Ö¼é¸îÉÔÆþ¡×¤ÎÆÃ¸¢¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¡¢¤µª°Ë¤Î»ÙÇÛ¼Ô¤¬Ã¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Çò³ß¤ÎÎ©¾ì¤Ï½¨µÈ¤ÎÄ¾¿Ã¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢½¨Ä¹¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÆâÍÆ¤ò¡¢½¨µÈ¤Î¡Ö¶Ä¤»¡×¤ò¤¦¤±¤Æ¡¢³Ð½ñ¤È¤·¤ÆÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê½Ð½ê¡§¡ØË¿Ã½¨Ä¹ Àï¹ñºÇ¶¯¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¤è¤ê¡Ë
¢¨³°ÉôÇÛ¿®Àè¤Ç¤Ï¿ÞÉ½¤òÁ´Éô±ÜÍ÷¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤ÏÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆâ¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
¤½¤ì¤é¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢Çò³ß¤Î¿È¾å¤äÆÃ¸¢¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¼ÂºÝ¤Ë½¨Ä¹¤¬½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢½¨Ä¹¤¬¤½¤ì¤éµª°Ë¤Î¹ñ½°ÅýÀ©¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Çò³ß¤Ï¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Î1·î¤Ë½¨µÈ¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯ÉþÂ°¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½¨µÈ¤«¤éÍÅÄ·´¡¦Æü¹â·´¡¦Æî¶¿¤Î¤¦¤ÁÂçÌî¾±¡¦Ìî¾å»³¡¦Åì¶¿¡Ê³¤Æî»Ô¡Ë¤ò½êÎÎ¤È¤·¤Æ°ÂÅÈ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½¨Ä¹¤¬µª°Ë¤òÎÎ¹ñ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤é¤Î½êÎÎ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ½¨µÈ¤«¤é°ÂÅÈ¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤·¤«¤â¤½¤ì¤é¤Î½êÎÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼é¸îÉÔÆþ¡×¤ÎÆÃ¸¢¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¤Î¡Ö¼é¸î¡×¤Ï¡¢ÎÎ¹ñ»ÙÇÛ¼Ô¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¤Ç¤Ï½¨Ä¹¤ò»Ø¤¹¡£
½¨Ä¹¤Ï¡¢ÎÎ¹ñ»ÙÇÛ¼Ô¤È¤·¤ÆÎÎ¹ñ¤ËÉáÀÁÌò¤Ê¤É¤Î½ôÌò¤òÉê²Ý¤¹¤ë¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¼é¸îÉÔÆþ¡×¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÉê²Ý¤òÌÈ½ü¤µ¤ì¤ëÆÃ¸¢¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤âÇò³ß¤ÎÎ©¾ì¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â½¨µÈ¤ÎÄ¾¿Ã¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¸å¡¢Çò³ß¤Ï½¨Ä¹¤Î·³»ö»Ø´ø¤ò¤¦¤±¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÎ©¾ì¤Ï½¨Ä¹¤Î²È¿Ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½¨µÈ¤ÎÄ¾¿Ã¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³¤«¤é½¨Ä¹¤Îµª°Ë¡¦ÏÂÀô»ÙÇÛ¤Î½ÅÍ×¤ÊÀ³Ê¤òÇ§¼±¤Ç¤¤ë¡£½¨Ä¹¤Ï¡¢µª°Ë¡¦ÏÂÀô¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢2¥«¹ñ¤¹¤Ù¤Æ¤ò½êÎÎ¤È¤·¤ÆÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
½¨µÈ¤Î¡ÖÄ¾¿Ã½êÎÎ°Ê³°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÎÎ¹ñ»ÙÇÛ
2¥«¹ñ¤Ë¤Ï¡¢½¨µÈ¤«¤éÄ¾ÀÜ¤Ë½êÎÎ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¡¢½¨µÈ¤ÎÄ¾¿Ã¤¬Â¸ºß¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î½êÎÎ¤Ë¤Ï¡¢½¨Ä¹¤Î»ÙÇÛ¸¢¤¬¤ª¤è¤Ð¤Ê¤¤¡Ö¼é¸îÉÔÆþ¡×¤ÎÆÃ¸¢¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢½¨Ä¹¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Î½êÎÎ¤Ë½ôÌò¤òÉê²Ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢½¨Ä¹¤Ïµª°Ë¡¦ÏÂÀô¤¹¤Ù¤Æ¤ò½êÎÎ¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤¿¤áÎ¾¹ñ¹ç¤ï¤»¤Æ28ËüÀÐ¤È¤¤¤¦ÎÎÃÎ¹â¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Ë¤Ï¤¤¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£½¨Ä¹¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½¨µÈÄ¾¿Ã¤Î½êÎÎ°Ê³°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡¢¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
µª°Ë¤Ë¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½¨µÈ¤ÎÄ¾¿Ã¤È¤µ¤ì¤¿¼Ô¤Ë¡¢Â¾¤Ë¶ÌÃÖ»á¡¦ËÙÆâ»áÁ±¤ä»û¼Ò¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤éµª°ËÃÏÉÕ¤¤ÎÎÎ¼ç¤Ï½¨Ä¹¤ËÍ¿ÎÏ¤È¤·¤ÆÉÕÂ°¤µ¤ì¤¿¡£
ÏÂÀô¤Ë¤â¡¢½¨µÈÄ¾¿Ã¤Î½êÎÎ¤¬¤«¤Ê¤êÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤·¤«¤â¾®½Ð½¨À¯¡¦ÀÐÀîµÈµ±¤Ï¡¢½¨Ä¹¤ÎÍ¿ÎÏ¤Ë¤â¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢µª°Ë¡¦ÏÂÀô¤Ç¤Î½¨Ä¹¤ÎÎÎ¹ñ»ÙÇÛ¤È¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð½¨µÈÄ¾¿Ã½êÎÎ°Ê³°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ª¤ª¤è¤½°ì¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë½ôÌò¤ÎÉê²Ý¸¢¡¢¸¡ÃÇ¸¢¡Ê¼£°Â°Ý»ý¡Ë¤äºÛÈ½¸¢¤Ê¤É¤Î¹Ô»È¤òÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡¢¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
½¨µÈÄ¾¿Ã¤Ë¤â·³»ö¹ÔÆ°¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¡Ö»Í¹ñ¹¶¤á¡×
Â³¤¤¤Æ½¨Ä¹¤Ï¡¢Å·Àµ13Ç¯¤Î5·î8Æü¤Ë¡¢½¨µÈ¤«¤é»Í¹ñ¹¶¤á¤Î½àÈ÷¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ½ñ¾õ¤òÁ÷¤é¤ì¡¢½Ð¿Ø¤Î½àÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢½¨Ä¹¤Ï·³Àª¤ÎÈ¾Ê¬¤òÆ°°÷¤·¤Æ½Ð¿Ø¤¹¤ë¤³¤È¡¢ÏÂÀôºæ¡Êºæ»Ô¡Ë¤è¤êÆî¤ÎÏÂÀô¡¦µª°Ë¤Î³Æ±º¤«¤é¡¢ÉÞ»ýÎÁ¤òÍ¿¤¨¤ÆÁ¥¤òÄ§È¯¤¹¤ë¤³¤È¡¢µª°Ë·§Ìî½°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿·µÜÎÎ¡Ê¿·µÜ»Ô¡Ë¤ÎËÙÆâ»áÁ±¤ò´Þ¤á¤Æ»Ä¤é¤ºÆ°°÷¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤Ê¤É¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÆ±Æü¡¢½¨µÈ¤Ïµª°Ë¤ÎÇò³ßº¸±ÒÌç°Ó¤È¶ÌÃÖ»á¡ÊÂçÁ·²ð¤«¡Ë¤ËÄ¾ÀÜ¡¢½¨Ä¹¤Î»Ø¼¨¤ò¤¦¤±¤Æ»Í¹ñ¹¶¤á¤Î½Ð¿Ø¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÌ¿¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢½¨Ä¹¤âÇò³ß¡Ê¤ª¤½¤é¤¯¶ÌÃÖ¤Ë¤â¡Ë¤Ë½ñ¾õ¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢½¨Ä¹¤ËÆ±¿Ø¤·¤Æ¿Ê·³¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ½¨Ä¹¤ÏÁáÂ®¡¢ÍâÆü¤Î9Æü¤Ë¡¢ºæ±º¤è¤êÆî¤ÎÏÂÀô¡¦µª°Ë¤Î³Æ±º¤Ë¡¢Á¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìçÛ¤â±£¤µ¤º¡¢ÉÞ»ýÎÁ¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢º£·î27Æü¡¢28Æü¤Þ¤Ç¤Ëµª°ËµªÌ«¡ÊÏÂ²Î»³»Ô¡Ë¤ËÁ¥¤òÁæ¤®´ó¤»¤ë¤³¤È¤òÌ¿¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤ÁÏÂÀô¡¦µª°Ë¤Î³Æ±º¤«¤é¡¢·³Àª¡¦Êª»ñ±¿ÈÂ¤Î¤¿¤á¤ÎÁ¥¤òÆ°°÷¤¹¤ëÌ¿Îá¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤«¤é½¨Ä¹¤Îµª°Ë¡¦ÏÂÀô»ÙÇÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2¤Ä¤Î»öÊÁ¤òÇ§¼±¤Ç¤¤ë¡£
1¤Ä¤Ï¡¢ËÙÆâ¤éµª°Ëºß¹ñ¤Î½¨µÈÄ¾¿Ã¤Ï¡¢½¨Ä¹¤Î·³»ö»Ø´ø²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¤½¤ÎÍ¿ÎÏ¤ËÉÕÂ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤Î¤¿¤á½¨Ä¹¤Ï¡¢½¨µÈ¤ÎÌ¿Îá¤òÁ°Äó¤Ë¡¢Èà¤é¤Ë·³»ö¹ÔÆ°¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢½¨Ä¹¤Ë¤Ï¡¢µª°Ë¡¦ÏÂÀô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·³»ö¹ÔÆ°¤Ç¤ÎÁ¥¤ÎÄ§È¯¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î»þ¤Ë¡¢½¨Ä¹¤ÎÁ¥Æ°°÷Ì¿Îá¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½¨µÈÄ¾³í»ÙÇÛ²¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿ºæ¤À¤±¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì°Ê³°¤Î±º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨½¨µÈÄ¾¿Ã¤Î½êÎÎ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Æ°°÷¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
½¨Ä¹¤Ïµª°Ë¡¦ÏÂÀôÎ¾¹ñ¤òÎÎ¹ñ¤È¤·¤ÆÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Î¾¹ñ¤ÎÁ´°è¤¬¼«¿È¤Î½êÎÎ¤È¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½¨µÈÄ¾¿Ã¤Î½êÎÎ¤ä¡¢½¨µÈ¤«¤éÄ¾ÀÜ¤Ë½êÎÎ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿»û¼ÒÎÎ¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤é¤Î½êÎÎ¤Ë¤Ï¡¢½¨µÈ¤«¤é¡Ö¼é¸îÉÔÆþ¡×¤ÎÆÃ¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤ß¤é¤ì¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢½¨Ä¹¤ÎÎÎ¹ñ»ÙÇÛ¸¢¤Ï¤ª¤è¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
½é´üÆÁÀîÀ¯¸¢¤Î¡Ö¹ñÊô¹Ô¡×À©¤ËÄÌ¤¸¤ëÀ³Ê
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢½¨Ä¹¤ÏÎÎ¹ñÅý¼£¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢³Æ±º¤Ø¤ÎÁ¥Ä§È¯¤Ë¤ß¤é¤ì¤ë¡¢Î¾¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë°ìÀÆÅª¤Ê¸ø»ö¡ÊÁÅÀÇ¡¦ÉéÃ´¡Ë¤òÉê²Ý¤¹¤ë¸¢¸Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö¼é¸îÉÔÆþ¡×½êÎÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»ËÎÁ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é³ÎÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÁ¥Ä§È¯¤Î¾ì¹ç¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¸ø»ö¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¼é¸îÉÔÆþ¡×½êÎÎ¤Ë¤âÉê²Ý¤Ç¤¤¿¾ì¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤È¤é¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ½¨Ä¹¤ÎÎÎ¹ñ»ÙÇÛ¤ÎÀ³Ê¤Ï¡¢ÎÎ¹ñ°ì±ß¤òÇÓÂ¾Åª¤ËÅý¼£¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¯¸¢¼çºË¼Ô¤Î½¨µÈ¤Ë¤è¤ë´ØÍ¿¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤È¤é¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿À³Ê¤ÎÎÎ¹ñ»ÙÇÛ¤Ï¡¢Îã¤¨¤ÐÀï¹ñÂçÌ¾ÁêÌÏËÌ¾ò²È¤Î¾ì¹ç¤Ç¡¢¡Ö»Ù¾ëÎÎ¡×»ÙÇÛ¤ÈÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¤Þ¤¿¤½¤Î¸å¤Î½é´üÆÁÀîÀ¯¸¢¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¹ñÊô¹Ô¡×À©¤ËÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤â¤Ã¤È¤â±©¼Æ¡ÊË¿Ã¡ËÀ¯¸¢¡¢Â³¤¯ÆÁÀîÀ¯¸¢¡Ê¹¾¸ÍËëÉÜ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢À¯¸¢¤Ë¤è¤ëÎÎ¹ñ»ÙÇÛ¤Ø¤Î´ØÍ¿¤¬Á´¤¯¤ß¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢³°ÍÍÂçÂçÌ¾¤Ë¤è¤ëÎÎ¹ñ»ÙÇÛ¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÎÎ¹ñÅý¼£¤ÎÀ³Ê¤Ï¡Ö¼«Ê¬»ÅÃÖ¸¢¡×¤ÈÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È½¨Ä¹¤ÎÎÎ¹ñ»ÙÇÛ¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÀ¯¸¢¤Î´É³í²¼¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤È¤é¤¨¤é¤ì¤ë¡£
±©¼ÆÀ¯¸¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ìÌç½°¤ÎÎÎ¹ñ»ÙÇÛ¤Ï¡¢´°Á´¤Ë¼«Î©¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¯¸¢¤Ë¤è¤ëÄ¾ÀÜÅª¤Ê´ØÍ¿¤¬¤ß¤é¤ì¤ëÀ³Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡¢¤È¤È¤é¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡Ê¹õÅÄ ´ð¼ù ¡§ ½Ù²ÏÂæÂç³ØË¡³ØÉô¶µ¼ø¡Ë