１９日前引けの日経平均株価は前営業日比３７４円５１銭高の４万９０７７円４９銭と反発。前場のプライム市場の売買高概算は１２億３９１１万株、売買代金概算は３兆２８０７億円。値上がり銘柄数は１０８９、対して値下がり銘柄数は４７５、変わらずは４８銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場は朝方は売り優勢の展開だったが、その後は主力株の一角に買い戻しが入り、つれて日経平均も自律反発に転じた。前日の欧米株市場が全面安に売り込まれたものの、東京市場はそれに先立って日経平均が１６００円超の急落をみせていたことで、前場段階では下値を一段と売り込む動きは見られなかった。先物に海外投資家とみられる買いが入り、全体相場に浮揚力が働いている。米エヌビディア＜ＮＶＤＡ＞の決算発表の内容を見極めたいとの思惑はあるものの、半導体関連の一角を除き総じて底堅さが発揮されている。前引け時点でプライム市場全体の６８％の銘柄が上昇した。



個別では売買代金トップのキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞が上昇、フジクラ＜5803＞が高く、ソフトバンクグループ＜9984＞も買いが優勢となっている。古河電気工業＜5801＞が値を上げ、ＳＷＣＣ＜5805＞の上げ足の強さも目立つ。このほか三井海洋開発＜6269＞、三井金属＜5706＞などが上値を追った。低位株ではユニチカ＜3103＞が値を飛ばしている。半面、レーザーテック＜6920＞、ディスコ＜6146＞が軟調、三菱重工業＜7011＞も売りに押されている。荏原＜6361＞が下落、楽天銀行＜5838＞も安い。Ｌｉｎｋ－Ｕグループ＜4446＞、ＡＮＹＣＯＬＯＲ＜5032＞などが下値を探った。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

