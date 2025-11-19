サザンオールスターズが、Blu-ray＆DVD『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』を本日11月19日にリリース。また、ドキュメンタリームービー『Documentary of THANK YOU SO MUCH!! -“変態”し続けるロックバンド-』の最新ティザー映像が公開された。

本映像は、映像作品のリリースを記念して、11月21日よりサザンオールスターズのオフィシャルファンクラブ『サザンオールスターズ応援団』の会員向けに公開される。ティザー映像は、バンドが音楽に向き合い続け、飽くなき追求を続ける旅の臨場感あふれるものとなっている。

また、同作のリリースを記念して、特設サイト『サザン・タイムズ』に新たなコンテンツ『みてかたるLIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」座談会』がオープン。東京ドーム公演を実際に観覧した音楽ライター／ジャーナリストの兵庫慎司、柴那典、小松香里を改めて招き、映像作品を見ながらサザンオールスターズについて語り合う座談会を行った。映像作品から見えるサザンオールスターズについて考察し、語り合った様子が全3編にわたり掲載される。本日、その第1弾となる前編が公開となった。

さらに、同メディアではSNS投稿企画『わたしの「THANK YOU SO MUCH!!」』もスタート。映像作品を観た感想を、ハッシュタグ「#わたしのTHANKYOUSOMUCH」を付けてX（旧Twitter）に投稿すると、その中から39名分が特集ページに掲載され、“サザンオールスターズ『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』特製クリアファイル”がプレゼントされる。

（文＝リアルサウンド編集部）