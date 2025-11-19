【拡大画像へ】

イマジカインフォスは、ヒーロー文庫の小説「薬屋のひとりごと」の刊行11周年を記念した展覧会「小説『薬屋のひとりごと』原作展」を、12月5日から12月25日に東京ソラマチのスペース634で開催する。

本展では、原作者日向夏氏による物語と、しのとうこ氏によるイラストが織りなす小説の世界観を深く掘り下げる特別展示が行なわれる予定。

会場では週替わりで日向氏による完全書き下ろしストーリーが週替わりで特別公開される。新作エピソードをいち早く楽しめるほか、会場で展示されるショートストーリーが読めるリーフレットが入場者限定で配付される。毒と薬、科学とミステリーに彩られた「薬屋のひとりごと」の世界を、より一層楽しむことができる。

11月18日には展示会の公式ホームページと公式Xアカウントにて、しのとうこ氏が本店のために描き下ろしたキービジュアルが公開された。

開催概要

開催期間：12月5日～12月25日

開催場所：スペース634（東京ソラマチ5階 イーストヤード11番地）

開場時間：10時～19時（最終入場は30分前まで）

【チケット情報】

販売期間：12月4日23時59分まで

通常チケット（スマートフォン用）

小・中・高：1,000円

一般・大学生：2,000円

グッズ付きチケット（ヒーロー文庫STORE限定）

グッズ付A（パス&ネックストラップ）：3,300円

グッズ付B-1（マルチケース：猫猫デザイン）：4,300円

グッズ付B-2（マルチケース：壬氏デザイン）：4,300円

グッズ付AB全セット：7,800円

※グッズは当日展示会場にて引き換えとなります。

※小・中・高・一般・大学生のチケットに関して、ヒーロー文庫STOREでの販売はございません。

※12月5日(金)と土日は日時指定券が必要です。

(C)日向夏／イマジカインフォス イラスト：しのとうこ