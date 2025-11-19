まるで特殊詐欺現場？　「あつ森」複数台通信の光景を例えた妻の一言がもっともすぎた

Xユーザー・Nanawoさんが投稿した写真に写っているのは、5台のNintendo Switch。うち2台は充電コードが繋げられ、整然と並んでいますが……はて、この光景、なんだか既視感があるような。

この現場を見たNanawoさんの妻から発せられたのは「まるで特殊詐欺みたい」の一言。そ……それだー！

■ 6台同時開放の裏側は“善意のカブ活支援”

当時、NanawoさんがプレイしていたのはNintendo Switch用ゲーム「あつまれ どうぶつの森（以下、あつ森）」。実際には写真に写っていないSwitch2を含め、合計6台を同時に通信開放していたとのことです。

そんなに多くの本体を使って、いったい何をしていたのかと言うと、ゲーム内での通貨で購入可能な「カブ」の価格が高騰した島を他のユーザーに開放する、いわゆる「カブ活支援」を行っていたところだそう。

Nanawoさんはこれを3年以上継続していますが、先日ゲームの無料アップデートが発表されたことから、多くのユーザーがあつ森の世界に再び戻ってきたことで島が大混雑。これを緩和するため、6台の同時開放を実施したとのことでした。

カブ活支援は普段は1〜2台で、年に数回は4台同時運用することもありますが、6台の同時使用は珍しい出来事。直近でNanawoさんが投稿した別のポストがバズったことを記念して、というタイミングも重なり、より多くのユーザーが高騰カブを求めてNanawoさんの島を訪れたようです。

■ 妻の例えに思わず納得「そう感じるのはもっとも」

しかし、そんな大忙しな状況とは露知らずなNanawoさんの妻。大量のSwitchと、通信画面が並んだ光景を見て飛び出したのが、例の「特殊詐欺みたい」というコメントでした。

というのも、Nanawoさんの妻は普段全くゲームをしないそうで、6台のSwitchも全てNanawoさん自身の所有物なのだとか。「善意で行っているつもりだったので驚きましたが、そう感じるのはもっともだと感心しました」と、率直な心境を語ります。

そんな妻の発言は、多くのXユーザーにとっても思わず首を縦に振るものだったようで、「妻さんの視点、最高すぎる」「元締めはたぬきち」といったコメントが飛び交うなど共感を呼び、8万件近くのいいねが寄せられる大反響となりました。

複数台運用という圧巻の光景と、それに添えられた鋭い一言によって生まれた今回の話題。それだけ海外を拠点とする特殊詐欺に、注意を心がけている人が増えたという事の表れとも言えるかもしれません。

＜記事化協力＞

Nanawoさん（@Nanawo1963）

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025111903.html