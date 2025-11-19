サザンオールスターズ、2時間に及ぶ壮大なドキュメンタリームービーより臨場感溢れるティザー映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

サザンオールスターズが、11月19日に最新ライブ映像作品『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』をリリース。アルバム制作からツアーにまで密着したドキュメント映像で構成された最新ティザー映像が公開された。

■サザンオールスターズの今を嘘偽りなくリアルに捉えた2時間

サザンオールスターズが2025年1月から5月末にかけて開催した『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』は、会場とライブビューイングを合わせて総動員数約75万人を記録し、キャリア47年にして自身最大規模のツアーとなった。

リリースされたライブBlu-ray＆DVDには、そのツアーの大千穐楽である東京ドーム公演の模様を完全収録。オリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』に収録されている最新楽曲「恋のブギウギナイト」「桜、ひらり」「夢の宇宙旅行」「神様からの贈り物」をはじめ、時代を超えて愛されている「愛の言霊(ことだま)～Spiritual Message～」「LOVE AFFAIR～秘密のデート～」「ミス・ブランニュー・デイ（MISS BRAND-NEW DAY）」「希望の轍」「勝手にシンドバッド」など新旧のナンバーを網羅した、最新のサザンオールスターズが届けるエンターテインメントを凝縮した全音楽ファン必見の充実した内容になっている。

大成功を収めた『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』だが、デビュー45周年を迎えた2023年からスタートしたアルバム制作から、2025年5月末にツアー千秋楽を迎えるまでの道のりは、決して平坦ではなかった。その過程に密着し、バンドの今を嘘偽りなくリアルに捉えた2時間に及ぶ壮大なドキュメンタリームービー『Documentary of THANK YOU SO MUCH!! -“変態”し続けるロックバンド-』が、映像作品のリリースを記念してサザンオールスターズのオフィシャルファンクラブ「サザンオールスターズ応援団」の会員向けに公開されることが決定している。

そしてこのたび、ドキュメンタリームービーの一部映像を使用し、サザンオールスターズが音楽に向き合い続け、飽くなき追求を続ける旅の臨場感溢れるティザー映像が、サザンオールスターズ公式YouTubeチャンネルにて公開された。

■映像作品を観ながらサザンについて語り合う座談会を実施

また、映像作品のリリースを記念して、サザンオールスターズにまつわるコンテンツを発信している公式WEBメディア「サザン・タイムズ」にあらたなコンテンツ『みてかたるLIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」座談会』がオープン。

東京ドーム公演を実際に観覧した音楽ライター／ジャーナリストの兵庫慎司、柴那典、小松香里を改めて招き、映像作品を観ながらサザンオールスターズについて語り合う座談会を実施。今ツアーはサザンオールスターズにとってどのような存在だったのか？ ライブで演奏された楽曲が収められた『THANK YOU SO MUCH』はどのようなアルバムだったのか？ そしてサザンオールスターズの現在地とは？ 映像作品から見えるサザンオールスターズについて存分に考察し、語り合った様子が全3編にわたり掲載される。その第1弾となる前編が公開された。

また映像作品の発売を記念して、「サザン・タイムズ」ではSNS投稿企画『わたしの「THANK YOU SO MUCH!!」』もスタート。映像作品を観た感想を、ハッシュタグ「#わたしのTHANKYOUSOMUCH」を付けてXに投稿すると、寄せられたメッセージの中から39名分が「サザン・タイムズ」特集ページに掲載される。さらに、掲載された方には“サザンオールスターズ『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』特製クリアファイル”がプレゼントされるので、ぜひ奮って応募しよう。

■リリース情報

2025.11.19 ON SALE

Blu-ray＆DVD『LIVE TOUR 2025 「THANK YOU SO MUCH!!」』

