これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、上越市に大雨警報、糸魚川市・妙高市に大雨注意報、上・中・下越の沿岸の地域と佐渡に波浪注意報、上越市・長岡市に洪水注意報が発表されています。



◆19日(水)これからの天気

夕方にかけて広く雨が降ったりやんだりでしょう。沿岸部を中心に西よりの風がやや強く吹きそうです。

降水確率は、午後6時にかけて50%以上のところが多くなっています。



◆19日(水)の予想最高気温

最高気温は、7～11℃の予想です。

昨日と同じくらいかやや高いでしょう。平年と比べると2～5℃低くなりそうです。