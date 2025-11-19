Ä«¥É¥é¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÆóÅÙ¤È¤Ê¤¤¡©¡¡¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡È¥¹¥¥Ã¥×¡É¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿°ÛÊ¸²½¸òÎ®
¡¡¾¾¹¾¤ÎÄ®¤Ë¹¤¬¤ë¥¹¥¥Ã¥×¡Ä¡Ä¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÂè38ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥¢¤ò°û¤ó¤Ç¤´µ¡·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ßー¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¬¸«¤»¤¿¥¹¥¥Ã¥×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿ÍÊª¤¬¥¹¥¥Ã¥×¤òÎý½¬¤¹¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¹¥¥Ã¥×¤òÎý½¬¤¹¤ëÅ¸³«¤È¤Ï¡©¡×¤È½ñ¤¤Ê¤¬¤éÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Âè38ÏÃ¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤«ÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥È¥¡Ê髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ÏÄ«¤«¤é¥¹¥¥Ã¥×¤ÎÎý½¬¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¡£ÉÔ²Ä»×µÄ¤Ê²¼ÂÌ¤Î²»¤Ë¡¢¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤ÏÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ß¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Â¤âÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼ê¤Î½Ð¤·Êý¤â¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤À¡£¤½¤³¤Ë¡¢¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤â»²²Ã¡£¥È¥¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥È¥¤ä¥Õ¥ß¤è¤ê¤Ï¥ê¥º¥à´¶¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¹ø¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤É¤³¤«¤®¤³¤Á¤Ê¤¤¡£
¡¡¡È¥Ó¥¢¡É¤È¡È¥¹¥¥Ã¥×¡É¤ÇÃç¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Ï³¨¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¥¤Ï¡È¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¡É¤Î¤ª¤Ä¤«¤¤¤òÍê¤Þ¤ì¤ë¡£¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤ÎÌ¾Á°¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¶Ó¿¥Í§°ì¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤ÎÄ©Àï¡£¼ê¤ÈÂ¤¬Æ±»þ¤Ë½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢É¨¤â¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë¡¢¥Ø¥Ö¥óÂð¤ØÄå»¡¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤È´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤â»²²Ã¡£¥¹¥¥Ã¥×Áª¼ê¸¢¤ÎÄ©Àï¼Ô¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£Ã¯¤¬ºÇ½é¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤â¤Ã¤È¤â»ÑÀª¤¬¤è¤¯¥ê¥º¥à´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢´ª±¦±ÒÌç¤È¤¤¤¦¥ª¥Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥¤Î¸î¿ÈÍÑ¤ÎÌÚÅá¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¡¢²øëÃ¤ÊÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿´ª±¦±ÒÌç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥¥Ã¥×¤òË«¤á¤é¤ì¤Æ¾¯¤·¤Ð¤«¤ê¾åµ¡·ù¤Ë¡£¶á½ê¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¼«Ëý¤²¤Ë¼êËÜ¤ò¸«¤»¤ë»ÏËö¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥¥Ã¥×¤ò½¬ÆÀ¤·¤Æ¤Ë¤³¤ä¤«¤Ê´ª±¦±ÒÌç¤ËÎø¤ÎÍ½´¶¤âÅþÍè¡£¥¹¥¥Ã¥×¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤¤¿Îø¤È¤Ç¤â¤¤¤¦¤Ù¤¤À¤í¤¦¤«¡£°ìÊý¡¢¥¹¥¥Ã¥×¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¶Ó¿¥¤Ï¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¹¾Æ£°Â½¡¡Êº´Ìî»ËÏº¡Ë¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ìµ¤Ì£¤À¡£¼êËÜ¤È¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¹¥¥Ã¥×¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃÑ¤Î¾åÅÉ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Îø¤ËÍî¤Á¤¿¤³¤È¤ò¤ï¤«¤é¤»¤ë¾®Æü¸þ¤ÎÉ½¾ð¤â¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¥¹¥¥Ã¥×¤ÇÃÑ¤ò¤«¤»à¤ó¤À¤è¤¦¤ÊÌÜ¤Ë¤Ê¤ëµÈÂô¤ÎÉ½¾ð¡¢¥³¥á¥Ç¥£¼Çµï¤ÎÎÏÎÌ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë´Ö¤Î¼è¤êÊý¤â½¨°ï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÌë¡¢¥È¥¤ÏÎ©¤Æ¤Ä¤±¤Î°¤¤°ú¤¸Í¤Ç·«¤êÊÖ¤·²»¤òÎ©¤Æ¡¢½ñ¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤Î½¸Ãæ¤òË¸¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¿á¤ÃÈô¤ó¤À¤ÈÅÜ¤ê¡¢¥È¥¤òµ¢¤é¤»¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÌë¥È¥¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¿²¼¼¤Ë¤Ï²ãÄ¢¤¬½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°Õ¿Þ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢³¨¤Þ¤Ç½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£²ã¤Î»¦À¸¤ò·ù¤¬¤Ã¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥Ø¥Ö¥ó¤Ï²ãÄ¢¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¡¢¤°¤ë¤ê¤È°ì¼þ¸«ÅÏ¤¹¡£ÉÛÃÄ¤Î¼þ¤ê¤¬½À¤é¤«¤ÊÉÛ¤Ç°Ï¤ï¤ì¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Æ¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤À¡£ÌÜ¿¬¤ò²¼¤²¡¢¸ý¤ò¥Ý¥«¥ó¤È³«¤±¤Ê¤¬¤é²ãÄ¢¤ÎÃæ¤ò´®Ç½¤¹¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÉ½¾ð¡¢¿²¤ÃÅ¾¤¬¤ê¼ê¤ò¤¢¤²¤Æ¶õ´Ö¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤Ï¡¢ÈëÌ©´ðÃÏ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤¿´î¤Ó¤¬¡¢¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ó¥¢¡×¡Ö¥¹¥¥Ã¥×¡×¡Ö¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¡×¤È¡¢¥È¥¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¾¾¹¾¤Î¿Í¡¹¤¬À¾ÍÎ¤ÎÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ë¸ÍÏÇ¤¤¤È³Ú¤·¤µ¤ò¥æ¥Ëー¥¯¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿Âè8½µ¡£Âè38ÏÃ¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢²ãÄ¢¤Ë´¶Æ°¤¹¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ê¸²½¤Î¸ò´¹¤¬À®¤êÎ©¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÏÉÝ¤¤¡£¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È°Õ³°¤È³Ú¤·¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÊ¸²½¸òÎ®¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¸Åß·Ìº»Ò¡Ë