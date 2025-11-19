「さぬきうどん クイズバトル」が、11月23日（日）、香川県綾川町のイオンモール綾川で開かれます。

【写真を見る】決勝は「クイズ王」伊沢拓司さん「讃岐うどんYouTuber」ヤグタウンさんと対戦！「さぬきうどんクイズバトル」【香川】

クイズ王として知られる伊沢拓司さんと讃岐うどんYouTuberのヤグタウン氏をゲストに迎え、さぬきうどんの魅力や文化を「学びながら楽しむ」をテーマに、トークショーやクイズ大会を通じてうどんの奥深さを体験できます。

当日は、リアルイベント会場で先着130名、オンラインでは先着1,850名の計約2,000名がはなまるうどんや讃岐うどんに関する全5問のクイズに挑戦できます。

クイズに参加者全員に「お好きなうどん100円引き」のクーポン特典があり、リアルイベント会場の成績上位3名は決勝戦で伊沢さんとヤグタウンさんのチームと対決。

勝利すれば「はなまるうどんの店舗で使える天ぷら1年分無料券」がプレゼントされます。

「おいでまい！さぬきプロジェクト」は、はなまるうどんが創業25年を迎え、本社を香川県に戻したことを機に、香川県の魅力を全国に発信することを目指して始動したプロジェクトです。

11月22日（土）まで「はなまるうどん」の店舗（一部店舗・デリバリーサービス・モバイルオーダーを除く）で食事をした人に、イベントの現地参加やオンラインでの視聴・参加ができるイベント参加券を配布しています。

イベント概要

イベント名：さぬきうどん クイズバトル

日時：2025年11月23日（日）13:30～15:30（開場 13:00）

会場：イオンモール綾川1階 グリーンコート（香川県綾歌郡綾川町萱原822-1）

参加費：無料

参加方法：11月13日（木）～22日（土）の期間中、「はなまるうどん」の店舗でお食事をした方に配布されるイベント参加券が必要

ゲスト：伊沢拓司氏（QuizKnock）、ヤグタウン氏（讃岐うどんYouTuber）